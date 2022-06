Karol G se enoja y amenaza a fans con sacarlos a bailar en pleno concierto

Miami.- La famosa cantante Karol G paró de cantar en pleno concierto para regañar a tres de sus fans por estar sentados y no bailar con sus canciones. Incluso los amenazó con invitarlos a bailar en el escenario.

El hecho quedó grabado en uno de las muchas cámaras de celular que estaban filmando el evento. En los videos se puede ver a Karol G cuestionando a un grupo de personas de un palco por estar sentados hablando por teléfono. Esto despertó la furia de los fans, quienes no duraron en abuchearlos.

“¿Por qué hay tres personas sentadas en un palco? Yo no entiendo. ¿Y hablando por teléfono?, amor no. Eso, probablemente en cualquier otro concierto mami, pero en el Bichota de Karol G, ¿sentada en un palco? ¡Hágame el hp favor!”, cuestionó la cantante mientras los músicos esperaban reanudar la presentación.

Pese a la tensa situación y el evidente desconcierto de la cantante, ella trató de levantar los ánimos al afirmar que los pondría a bailar a su ritmo para que tuvieran una mejor experiencia y así al fin se levantaron de los palcos, dejaron los celulares y se pusieron a bailar y cantar con las canciones de la reggetonera.

“No me haga sacarla aquí y ponerla a bailar, porque entonces ya no nos entendemos. ¿Imagínese que yo la saque a bailar aquí después de que usted estaba sentada en esa silla que no ha calentado?, no va a bailar aquí bien despegada, sexy, mami, bichota…”, finalizó la cantante antes de seguir con el evento.

Los videos del peculiar momento se viralizaron en las redes sociales, donde varios usuarios mexicanos compararon la acción de la cantante colombiana con la realizada por Belinda cuando detuvo un concierto para quejarse de un par de personas que parecían que no estaban disfrutando del evento.

“Yo creo que en esta canción, hasta esa niña fresa que ha estado sentada toda la noche, sin reaccionar, aburrida, con una cara así, hasta ella se va a parar. Si no te gusta el show, te puedes ir, eh”, dijo la cantante pop en esa ocasión.