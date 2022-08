Luego de presumir su cambio de look, la artista comenzó a recibir todo tipo de halagos y comentarios, entre los que se destacó que se parece mucho a La Sirenita , la princesa de Disney, razón por la que ahora ha cambiado su fotografía de perfil en Instagram y ha colocado una de dicho personaje.

Karol G se somete a drástico cambio de look, dejando atrás su emblemático tono azul

Ahora, Karol G luce un brillante tono rojo , del cual ya se ha enamorado completamente, según contó, pues se convirtió en un look icónico que le quedó de maravilla, lo que le valió bastantes halagos.

Estados Unidos.- Karol G es uno de los íconos de la música urbana más importantes en la actualidad. La colombiana se hizo de un lugar de vital importancia en la industria y dejó huella, no sólo con su talento, también con su imagen, pues hizo de su cabellera de color azul su marca personal .

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.