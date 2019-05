Karol G terminó a Anuel por Whatsapp

Karol G y Anuel AA han sido una de las parejas más estables del espectáculo, situación que no siempre fue así, ya que en sus comienzos la cantante tuvo que soportar las supuestas infidelidades de su hombre.

Tras esta situación, la reggaetonera colombiana decidió terminar con él, pero lo hizo por medio de un mensaje de WhatsApp, así lo reveló el cantante de Trap en un video que circula las redes.

"Lo voy a contar sin pelos en la lengua, después de que estaba conmigo me dice: 'ay estoy confundida, tengo miedo de todas las cosas negativas que tú tienes encima y siento que es mejor yo hacer mi vida y tú tu vida' y bloqueó a esta hermosura, me bloqueó de Whatsapp y no porque hice algo malo sino porque tenía miedo ella", aseguró el puertorriqueño en dicho video.

"Me senté, romántico en sentimiento y le hice la canción Dices que te vas y se la envié sin llamarla y me llamó, entre minutos de que se terminó la canción, llorando y me dijo: 'hay que linda canción tan hermosa' y de ahí para delante nunca se alejo de mí".