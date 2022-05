Karol G, tras ser agredida por una persona, esta le ofrece disculpas en redes: "Me siento apenada"

México. Luego de que una persona agredió en Colombia a Karol G, ahora le ofrece disculpas en redes: "Me siento apenada", dice. El video en el que se ve la falta de respeto hacia la artista se hizo viral días atrás.

Una mujer le lanzó a Karol G una bebida en el rostro y tras quedar grabado el momento y subido a redes, inmediatamente le dio la vuelta al mundo entero y con ello se generaron distintas reacciones entre el público.

María Yomara es el nombre de la persona que le echó la bebida a Karol G en su rostro y recurrió a sus redes para ofrecerle disculpas a la cantante de temas como Tusa y 200 copas.

“Me da mucha pena con ella por el acto que yo hice, no me justifico porque estaba borracha ni por mi emoción, pero todo mundo cometemos errores, me siento muy apenada, las cosas no son como lo dicen los medios, que yo soy fan de Yailin y Anuel”, expresa María Yomara.

Yomara también manifiesta que si se encontraba en el evento donde cantaba Karol G es porque la admira y respeta, pero el hecho se le salió de las manos inconscientemente.

Karol G. Foto de Instagram

“No le tengo envidia porque ella es una cantante, me da mucha vergüenza que eso se haya hecho viral, no lo hice con esa intención porque qué vergüenza”.

La joven también ofrece disculpas a los amigos y fanáticos de Karol G, puesto que en redes también le han expresado su molestia y repudio al acto que cometió, y espera de todo corazón que todos puedan disculparla.

El hecho al que se refiere Yomara ocurrió el pasado 29 de abril cuando Karol G llegó al sector El Poblado para brindar una presentación gratis a sus fanáticos y de repente Yomara lanzó a la cabeza de la cantante un vaso con cerveza, ocasionando la molestia de quienes lo vieron.