Karol G y Alejandra Espinoza, dos muñecas vivientes en los Premios Juventud 2021

México. Los premios Juventud 2021 se celebran en Miami, Florida, Estados Unidos, y en su paso por la alfombra roja los artistas que van llegando hacen derroche de glamour.

Karol G y Alejandra Espinoza son dos de las bellas celebridades internacionales que al llegar fueron la sensación, puesto que mostraron unos look frescos y acordes a un evento como al que asistieron.

Karol G, cantante de temas como Bichota y quien triunfa actualmente con su nuevo sencillo 200 copas, eligió un vestido largo en color gris claro que acentúa su figura y además hace juego con su pelo.

La famosa colombiana decidió llevar el pelo largo, suelto, y en imágenes que se muestran en la página de Instagram @premiosjuventud se ve arrolladora, puesto que tiene una gran personalidad que siempre la hace lucir espectacular.

Karol G. Foto de Instagram

La reina de belleza mexicana Alejandra Espinoza también consiguió deslumbrar al llegar a dicho evento. Ella luce radiante con un atuendo tipo minifalda en colores brillantes, muy acorde para su edad.

El hermoso cuerpo que Espinoza tiene se remarca con el atuendo que luce. "Bella diva, regia y espectacular", así titula @premiosjuventud la imagen que coloca para mostrar a los seguidores cómo llegó vestida.

Alejandra es originaria de Tijuana y ha destacado en los concursos de belleza (Ganadora Nuestra Belleza Latina 2007), también como empresaria, modelo y actriz, puesto que es le ha visto en telenovelas como Rubí.

Alejandra Espinoza. Foto de Instagram

