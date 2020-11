¿Karol G y Anuel AA terminaron su relación amorosa? Estos mensajes suponen que sí

En redes sociales han tomado fuerza los rumores de que Karol G y Anuel AA terminaron su relación amorosa. Unos recientes mensajes que los cantantes del género urbano compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram, alarmaron a sus millones de seguidores. Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado o negado estar separados.

La última fotografía que los cantantes compartieron juntos en redes sociales, fue en agosto pasado, lo que también ha "alimentado" los rumores de una separación. El pasado 14 de agosto Anuel AA expresó: "el que quiera joder con esta reina, recuerden que tiene un rey que fue un soldado de guerra toda su vida y que aún lo sigue siendo". Este mensaje estaba dirigido a los haters de su hermosa novia Karol G.

Por su parte Karol G, el pasado 22 de agosto compartió un par de amorosas fotografías junto a Anuel AA, celebrando los dos años que tenían de noviazgo, "hace dos años nos encontramos por primera vez para hacer un video musical, quien diría que vendrían dos años de aprender, de crecer, de vivir, de disfrutar juntos. En casa nos aconsejamos, en la calle nos apoyamos, dos años y contando, mi persona favorita".

¿Anuel AA y Karol G terminaron su noviazgo? Es la pregunta que sigue en el aire. Unos mensajes que cada uno compartió en sus redes sociales, han sembrado la duda aún más en sus seguidores. "Algunos días necesito sexo, algunos días necesito amor, algunos días no necesito nada de nadie. Algunos días siento que quiero salvar el mundo, otros días solo quiero verlo arder. Algunos días me siento muerto y en los otros sobrevivo, por eso me voy, adiós", escribió el reguetonero puertorriqueño en un post en su feed de Instagram.

La gente se extraña porque años atrás no hacías algo que ahora haces o porque años atrás hacías algo que hoy dejaste de hacer. Amiga, los años y la experiencia cambian, cambian tus gustos, tu forma de pensar y ver la vida, obviamente no somos los mismos que antes.

Las nominaciones de Karol G para los Latin Grammy 2020

Por otra parte, a fines de septiembre pasado la Academia Latina de la Grabación dio a conocer a los nominados para los Latin Grammy 2020. Astros del reggaetón y el trap como J Balvin, Bad Bunny y Ozuna dominan este año las categorías principales y encabezan la lista general de nominados. J Balvin recibió 13 nominaciones incluyendo dos a álbum del año y dos a grabación del año, seguido por Bad Bunny y Ozuna, que obtuvieron nueve y ocho respectivamente.

Otra de las grandes exponentes del género urbano, Karol G recibió cuatro nominaciones a los Latin Grammy 2020. ¿Cómo celebró? La cantante originaria de Medellín, Colombia compartió un video en su feed de Instagram donde llevó a cabo un sensual baile a manera de festejo, por ser considerada por la Academia Latina de la Grabación, para la entrega de premios de este año. "Así me siento con mis cuatro nominaciones a los Latin Grammy, ¡yes baby, that´s my type". Los amo a todos, gracias. Hoy estoy feliz y me siento súper".

En el video que Karol G compartió en sus redes sociales para celebrar sus nominaciones a los Latin Grammy 2020, usó un provocativo atuendo negro; durante su baile realiza un sexy twerking. "La reina", "te felicito, cada vez más, más y más reconocimientos", "te mereces eso y más", "hermosa, cuando uno brilla con luz propia jamás encuentra oscuridad y eso eres tú, felicitaciones", "no mereces menos", son algunos de los comentarios de sus fans en el video que tiene más de 5.6 millones de reproducciones.

