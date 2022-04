Karol Sevilla confiesa porqué pudo haber terminado con Emilio Osrio desde hace tiempo

Karol Sevilla de 22 años de edad, reveló una de las razones del porqué pudo haber terminado en algún momento con Emilio Osorio, de 19, y es que la joven confesó que como cualquier pareja han tenido sus tropezones, pero eso no le ha impedido arreglar sus diferencias, ya que hoy están más unidos que nunca.

Y es que Karol Sevilla reveló en el programa de Montse&Joe que una de las causas por las cuales estuvieron a punto de terminar fue por los egos tan altos que ambos chicos tienen, pero que no supieron identificar en su momento, aunque el tiempo se los hizo saber eso ya quedó en el pasado, pues también son muy maduros para su edad.

"Creo que una de las cosas, justamente lo dije, es que los dos teníamos un ego de por medio muy grande y no sabíamos diferenciarlo, entonces creo que eso es uno de los puntos donde antes de regresar lo hablamos y sí fue eso", dijo Karol Sevilla en el programa donde se divirtió demasiado con las ocurrencias de las anfitrionas.

Regresando con su romance, son una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, y han enamorado a todos con su relación, la cual ha dado mucho de que hablar, pues contrario a otras parejas del medio, ellos no se esconden de nada ni de nadie, es por eso que los admiran demasiado.

"Pero qué guapo amo está pareja perfecta, me dan un autógrafo los dos", "Me quieren adoptar quieren ser mi mami mi papi @karolsevillaofc @emilio.marcos", "No puede haber mejor foto que sin maquillaje, y no podría verse más guapa", "Es que verlos juntos me hace creer en el amor se ven hermosos", escriben las redes sobre este romance.

Hay que mencionar que estos jóvenes se encuentran despuntando al máximo en sus carreras, ya que los dos se dedican a la música, y de vez en cuando a la actuación, algo que les apasiona, por lo que cuentan con un ejército de fans que los respaldan, que además aman el trabajo que hacen en cada uno de sus proyectos.