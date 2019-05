Karol Sevilla llena de emociones y risas el Teatro Metropólitan

Karol Sevilla brindó una velada llena de sueños cumplidos en su concierto Que Se Pare el Mundo, en el Teatro Metropólitan.

Desde las 19:20 horas, la mexicana puso a cantar, bailar y gritar al interpretar "Nada Fue un Error" y "¡Corre!".

Y aunque los primeros temas de su presentación no fueron de su autoría, no importó, pues sus seguidores, de entre 5 y 12 años y quienes fueron acompañados por sus padres, no pararon de corear con ella.

"Hola mi México, ¡wow! ¿Cómo están? Me pone súper contenta estar aquí con ustedes, donde yo nací. Me siento muy orgullosa de ser mexicana.

"Hoy vamos a parar el mundo aquí, en México", expresó la famosa antes de entonar "Nada Fue un Error".

Entre cada interpretación, Sevilla no dejó de compartir anécdotas con sus fans, destacando el momento en que les preguntó cuál era su mayor sueño, al tiempo que entre la lluvia de respuestas se escuchó "conocerte a ti".

Sevilla aumentó la emoción al interpretar "La Vida es un Sueño", tema de Soy Luna, emisión que la lanzó a la fama internacional.

Tras danzar con cuatro bailarines al ritmo de "Tú Tiempo es Hoy" y "A Bailar", la artista, de 19 años, se despidió entre gritos de alegría con su sencillo "Mil Besos por Segundo", a las 21:00 horas.