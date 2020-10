Karol Sevilla recibe halagos al posar como una diosa entre el agua

México. Karol Sevilla, quien inició su carrera como actriz cuando era niña al participar en la telenovela Querida enemiga, recibe halagos al posar en Instagram entre el agua. Uno de sus fans le expresa que, indudablemente, parece una diosa; otros le refieren que es como una sirena.

Karol Sevilla ha demostrado ser una de las mejores actrices juveniles en México y desde su niñez y adolescencia intervino en otras telenovelas como Para volver a amar, Amorcito corazón y Que bonito amor, lo que le valió reconocimiento por su talento. Recientemente rechazó participar en ¿Qué le pasa a mi familia", la nueva producción de Juan Osorio.

Ahora, a sus casi 21 años de edad, es una de las consentidas entre el público de su edad, y también llama la atención en Instagram, donde contínuamente sorprende con imágenes suyas únicas en las que salen a relucir su belleza y sensualidad.

En esta ocasión publica en Instagram una imagen en la que se encuentra en una alberca y se alcanza a apreciar si silueta, por lo que muchos de sus fanáticos reaccionan con comentarios halagadores, entre ellos "Eres una diosa", "Mi vida", "Te amo" y "Eres la reina".

Y precisamente en Instagram acaba de hablar un poco sobre cuáles son sus planes para los próximos meses. La ex Soy Luna confirmó que muy pronto contará cuál es el destino del viaje que hará y es tan esperado por muchos de sus fans, además está en plena producción para este nuevo rumbo.

Y hay que recordar que Karol fue elegida en 2015 para protagonizar la serie original de Disney Channel Soy Luna, en la que interpretó los papeles de Luna Valente y Sol Benson, respectivamente. Dicho proyecto se convirtió en un éxito internacional.

Juan Osorio, productor de telenovelas mexicanas com Mi Pecado, Mi corazón es tuyo y Una familia con suerte, dijo en días pasados en entrevista con Radio Fórmula que Karol rechazó participar en su próximo melodrama ¿Qué le pasa a mi familia?, y su lugar lo toma Daniela Ordaz, la hija de la tambié actriz Daniela Castro.

Osorio no abundó en los motivos por los cuales Karol de última hora abandonó el proyecto, siendo que ya le había confirmado su participación, y adelantó que en ¿Qué le pasa a mi familia? también actuarán Diana Bracho, René Casados, César Évora, Wendy de los Cobos, Emilio Osorio, Gloria Aura, Julián Gil, Julio Bracho y Rafael Inclán, entre otros.

Karol Sevilla no va y desgraciadamente no fue un término agradable el que tuve con ella. Yo estaba muy entusiasmado y la semana pasada me mandó un emisario a decirme que se bajaba del proyecto, lo cual no me gustó mucho, pero prefiero que sea ahorita y no después", dijo el productor.