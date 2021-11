Karol Sevilla revela cómo es la relación que lleva con su suegra Niurka Marcos

México. La actriz y cantante Karol Sevilla y el también cantante Emilio Osorio son novios, lo hicieron público recientemente ambos en redes sociales y confesaron que decidieron mantener su relación oculta desde hace meses.

Y tras hablar de ello públicamente, Karol Sevilla en entrevista con el programa De Primera Mano revela que su relación con la polémica Niurka Markos, mamá de Emilio, es muy buena y han tenido oportunidad de convivir varias veces juntas.

"Es un amor, es una genia, es una divina. Siempre me da buenos consejos, obviamente tiene un carácter muy fuerte pero es una mujer con un corazón gigante y es una mujerzaza", expresa Karol sobre la famosa cubana.

La guapa y joven talentosa Karol también reconoce que tras darse a conocer que es novia de Emilio ha recibido en redes por parte de sus fans comentarios positivos y negativos, pero lo importante es que ambos están contentos y son felices con su noviazgo.

Emilio Marcos y Karol Sevilla se han convertido en una de las parejas juveniles del espectáculo mexicano más famosas y en sus respectivas redes sociales publican muchos de los momentos que viven y disfrutan juntos.

Y es este día martes que Emilio dedica a Karol un mensaje especial con motivo de su cumpleaños y le expresa que el problema que tiene con ella es que "le cae bastante bien desde que la conoció".

"Me haces enojar como nadie, me sacas de mis casillas y muchas veces, tu humor bipolar me vuelve loco. Lo 'cagado' es que la gente de afuera lo puede ver como algo negativo, cuando en realidad, te has convertido en mi aventura favorita de todos los días. Te amo."

Karol se muestra emocionada e inmediatamente le contesta a Emilio que lo ama y también le agradece por aguantarla todos los días. "Sobre todo gracias por amarme tanto".

Karol y Emilio grabaron durante 2020 un video musical llamado Coro de Amor y desde entonces surgieron rumores de que eran más que amigos, puesto que se veía en escena la "buena química" entre ambos.

Desde entonces la joven pareja comenzó a publicar contenido juntos en sus redes, especialmente en Tik Tok en donde aparecen realizando distintas actividades divertidas con las que divierten a sus fans y lo hacen ellos también.

Karol Sevilla ha destacado como actriz en series como Soy Luna y como juez en programas como Pequeños Gigantes; Emilio, por su parte, triunfa como cantante y actor en telenovelas entre ellas Mi marido tiene familia.