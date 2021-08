Kate Kristol, una voz que merece ser escuchada, una cumbia que debe ser bailada

Kate Kristol tiene 17 años de edad, es estudiante de preparatoria, le gusta tocar el piano, la guitarra y el ukulele. Como cualquier otra persona, lidia con todo lo que la adolescencia conlleva. Además de llevar un día a día normal, trabaja arduamente para pisar fuerte en la escena musical.

"Soy una chava de 17 años que su pasión es cantar, que le anda echando ganas, trabajando, componiendo", comentó en una agradable charla con Debate. "Pero en realidad me veo tal como soy, una chavita de 17 años, yo también estudio, soy un humano normal, como todos los demás, ando en el mundo de la música porque es mi pasión". Ella es Kate Kristol, su voz merece ser escuchada y su cumbia, merece ser bailada y disfrutada.

La joven intérprete originaria de McAllen, Texas, promociona su nueva canción "Repruébame", con la cual le hace honor a sus raíces, la música tejana. Se trata de una pegajosa melodía a ritmo de cumbia con toques tejanos, canción con la cual Kate envolverá tus sentidos con su preciosa voz.

"Repruébame" fue compuesta por Kate Kristol y Elías Medina, quien también fue el productor. "Siento que es un tema con el que muchas chavitas y también chavitos se pueden identificar, porque todos pasamos por la etapa de enamoramiento en la escuela".

La carismática y talentosa cantante, nos compartió que "Repruébame" fue una historia real: "es algo que me pasó, yo estaba muy enamorada de mi profesor y el profesor resultó que tenía esposo y yo me vine a dar cuenta después".

A mí me gusta mucho bailar, entonces, hice una cumba tejana, he crecido con la música tejana desde chiquita, son mis raíces, quería regresar a eso.

El primer sencillo de Kate Kristol fue "Róbame un beso". Foto: cortesía

Es mucha su felicidad, ya que este sencillo musical ha tenido muy buenos resultados: "siento mucho amor con esta canción, a través de las redes sociales también mucho apoyo, espero que la gente la escuche, la disfrute, les guste, se identifiquen y que la pasen bien, es una canción muy alegre".

Kate Kristol cuyas influencias musicales son la fallecida Selena Quintanilla, Shakira y Lady Gaga, estará lanzando muy pronto otra cumbia, pero más lenta. Cabe mencionar que las próximas canciones que estará lanzando, también las compuso junto a Elías Medina, "son letras muy llegadoras, divertidas, sería increíble que las personas se identifiquen, que la pasen bien cuando las escuchen".

Desde muy temprana edad Kate Kristol descubrió tener pasión por la música. "Yo desde siempre he sabido qué es lo que quiero hacer, no sé qué estaría haciendo si no fuese la música, en realidad es una pasión, es algo con lo que yo he crecido".

A los 14 años de edad entró de lleno a la escena musical, dando a conocer su primer sencillo "Róbame un beso" y realizando sus primeras promociones, "pero desde los cuatro años ya andaba cantando".

Recuerden bien su nombre, Kate Kristol. Tiene todo el potencial o como coloquialmente se dice, tiene "la madera" para convertirse en toda una artista y dejar una huella imborrable en el gran mundo de la música.

