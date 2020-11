Kate Middleton: De duquesa en Cambridge a reina del Blazer

A lo largo de los años, Kate Middleton ha demostrado que una de las prendas esenciales en su guardarropa es el Blazer. Esta es la prenda a la que recurre con más frecuencia para obtener un look elegante y profesional sin mucho esfuerzo.

La duquesa de Cambridge, al igual que algunas mujeres, recurre a esta versátil pieza por ser discreta y funcional para casi cualquier ocasión. Esto se debe a que sin importar el corte del blazer (clásico, oversized, en tweed o con estampado) se puede combinar con casi cualquier cosa.

Incluso, la propia duquesa ha combinado la prenda con Jeans y pantalón de vestir, demostrando que existe un universo fashionista para experimentar con nuevos estilos.

Blazer rojo

La esposa del príncipe Guillermo lució un elegante atuendo al grabar un video para agradecer la participación de las personas en la exhibición de Hold Still. Este look estaba compuesto por una blusa de color neutro y un contrastante bazer rojo de Zara con hombreras bombachas, mismo que modeló en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

La duquesa complementó su atuendo con collar con joyero británico Alex Monroe. Este accesorio fue hecho a mano, está valuado en 360 euros y tiene tres colgantes con elementos botánicos y fósiles.

“Quiero darles las gracias a todos los que registraron sus fotografías. Lancé este proyecto con el National Portrait Gallery en mayo porque quería encontrar una manera de que todos compartan sus historias y experiencias de la cuarentena”, declaró Middleton en esa ocasión.

Mezcla de colores.

La duquesa de Cambridge mostró un atuendo más audaz al anunciar los resultados de su encuesta 5 Big Questions on the Under Fives, la cual fue una investigación cualitativa sobre el impacto del Covid-19 en las ramilias.

El anuncio se hizo a través de un video filmado desde una sala con los retratos de sus hijos. En esa ocasión Kate vistió un blazer de franela de lana verde oscuro con un jersey color rosa palo, ambos de Massimo Duti.

Clásico y ejecutivo

En la video conferencia organizada por The Royal Foundation, Kate hablo sobre los resultados de la investigación de nueve años sobre las dificultades que enfrentadas en la infancia y su repercusión en la vida social y salud mental del individuo.

Para este importante evento, la duquesa portó blazer de corte clásico y ejecutivo, acorde a la situación. Este tenía un color rosa quemado y complementaba una blusa blanca.