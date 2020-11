Kate Middleton vuelve a usar vestido que se puso ocho años atrás

México. Kate Middleton, esposa del príncipe Guillermo, vuelve a usar un vestido que se puso ocho años atrás, reportan algunos portales de noticias internacionales. Es de color azul de la marca Reiss y en 2012 lo portó la duquesa para el primer discurso público que ofreció como royal y días atrás lo vistió de nuevo en una aparición virtual.

Kate Middleton, originaria de Chapel Row, un pueblo cerca de Newbury, Berkshire, Inglaterra, está en los ojos del mundo y esta vez no escapó a comentarios alusivos respecto a que usó el mismo vestido que hace años, aunque en esta ocasión lo combinó con un cinturón ancho negro y unos stilettos negros.

La duquesa de Cambridge encabezó un evento en el que se presentaron los resultados de una encuesta centrada en la infancia que puso en marcha a principios de año, y en dicho evento usó el citado vestido, sin embargo, como siempre lució con elegancia, algo que la caracteriza.

Pero un detalle curioso es que su mamá, Carole Middleton, había elegido esa prenda dos años antes para acudir a las carreras de Ascot, aunque no está claro si se trataba del mismo vestido que se habían prestado entre ellas o si madre e hija tienen sencillamente un gusto muy similar.

Kate Middleton ofreció una charla para el programa de radio Happy Mum y sorprendió al declarar que ser madre es el trabajo más difícil que ha posido enfrentar en su vida y hay un sentimiento de culpa que la persigue de por vida: ausentarse del lado de sus hijos por asuntos de trabajo.

Kate mencionó que no es nada sencillo ser madre y se refirió a los distintos miedos que ha sentido frente a la maternidad, entre ellos la llegada del primogénito y futuro rey, el malestar durante el embarazo, el parto y sentimientos como la culpa que la invade cuando deja solos a sus pequeños.

Kate es mamá de George, Charlotte y Louis, de 7, 5 y 2 años de edad respectivamente, y confesó también que siempre se las ha ingeniado para poder dividir su tiempo entre las obligaciones oficiales y la crianza de sus amados hijos.

Me siento e culpable, y cualquiera madre que diga que no, en realidad está mintiendo. Yo lo siento todo el tiempo, incluso esta mañana al venir aquí, George y Charlotte estaban como ‘Mamá, ¿cómo es posible que no nos dejes en la escuela esta mañana?’. Pero no, es un desafío constante y lo escuchas una y otra vez de todas las madres, incluso de las que no trabajan”, señala en el programa Happy Mum.