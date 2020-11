Kate Middleton y el sentimiento de culpa que la persigue

Reino Unido. Kate Middleton, La duquesa de Cambridge, ofreció una charla para el programa de radio Happy Mum y sorprendió al declarar que ser madre es el trabajo más difícil que ha posido enfrentar en su vida y hay un sentimiento de culpa que la persigue de por vida: ausentarse del lado de sus hijos por asuntos de trabajo.

Kate Middleton, esposa del príncipe Guillermo, duque de Cambridge, revela que no es nada sencillo ser madre y se refiere a los distintos miedos que ha sentido frente a la maternidad, entre ellos la llegada del primogénito y futuro rey, el malestar durante el embarazo, el parto y sentimientos como la culpa que la invade cuando deja solos a sus pequeños.

Kate es mamá de George, Charlotte y Louis, de 7, 5 y 2 años de edad respectivamente, y confiesa también que siempre se las ha ingeniado para poder dividir su tiempo entre las obligaciones oficiales y la crianza de sus amados hijos.

Kate, tras cumplir con la licencia de maternidad en sus tres embarazos, tuvo que retomar rápidamente sus compromisos oficiales tanto por el Reino Unido como por el mundo, dejando en casa a los pequeños, y eso es lo más terrible que le ha podido pasar en la vida. Jam´s imaginó que sería tan difícil tal situación.

Me siento absolutamente culpable, y cualquiera madre que diga que no, en realidad está mintiendo. Yo lo siento todo el tiempo, incluso esta mañana al venir aquí, George y Charlotte estaban como ‘Mamá, ¿cómo es posible que no nos dejes en la escuela esta mañana?’. Pero no, es un desafío constante y lo escuchas una y otra vez de todas las madres, incluso de las que no trabajan”, señala en el programa Happy Mum.