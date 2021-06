Kate Winslet exige que no se retoque su cara en "Mare of Easttown"

Los Ángeles. Kate Winslet exigió que su cara no tuviera ningún retoque en el cartel promocional de la serie de HBO Mare of Easttown, a pesar de la resistencia del equipo de publicidad.

“Ellos me decían ‘no puedes’ y yo les respondía ‘gente, sé cuantas arrugas tienen mis ojos, por favor pónganlas de nuevo'”, aseguró la actriz en una entrevista con el diario The New York Times horas antes de que se emitiera el final de la miniserie.