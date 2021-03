Kate Winslet recuerda la pesadilla que enfrentó cuando filmó su exitosa película Titanic

México. Kate Winslet, cuyo nombre completo es Kate Elizabeth Winslet Bridges, originaria de Reading, Berkshire, Inglaterra, ganadora de un Premio Óscar, cuatro Globos de Oro, tres Premios Bafta, entre otros reconocimientos, comparte lo difícil que fue para ella enfrentar críticas años atrás, cuando filmó la película Titanic, de James Cameron.

Kate Winslet vivió algo así como una pesadilla tras ser duramente criticada por su figura a finales de los años 90, cuando filmaba junto con Leonardo DiCaprio Titanic, y ella tendría entre 21 y 22 años de edad, lo relata en entrevista con The Guardian a más de dos décadas del estreno de la producción que la lanzó al estrellato mundial, al igual que a Leonardo DiCaprio.

Es verdad que Kate, quien hoy día tiene 45 años de edad, disfrutó las mieles del éxito por Titanic, la cual fue vista en todos los países del mundo, pero también reconoce que no la pasó tan bien por no tener el tipo de cuerpo que se esperaba en aquella época en Hollywood.

Es ridículo lo impactante, francos y críticos que eran los periodistas sensacionalistas conmigo. Yo todavía estaba averiguando quién demonios era y ellos mientras tanto se dedicaban a comentar mi talla, a intentar averiguar cuánto pesaba y a publicar la supuesta dieta que estaba siguiendo. Fue horrible y muy perturbador leer todo aquello’, explica Kate.

En la fecha en que se estrenó Titanic, en 1997, la guapa actriz tenía sólo 22 años de edad y menciona que sufrió bastante por afrontar muchas críticas de amigos y medios de comunicación internacionales que en la mayoría de las veces eran crueles hacia su persona.

Recuerdo que hubo un comentario en particular que me dejó en shock que aseguraba que si yo hubiera perdido unos cuantos kilos seguramente Leo se habría salvado. No entiendo por qué la gente hablaba constantemente de mi peso. Incluso me llamaban para hablar de ello. Creo que fue por aquél entonces cuando me gané la etiqueta de ser demasiado directa y respondona. Y mira, no, sólo me estaba defendiendo."