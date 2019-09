Kate del Castillo arremete contra reportero por llamarla 'amor'

Kate del Castillo fue interceptada por varios periodistas a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en ese contexto, un reportero se acercó a cuestionarla sobre su padre y la llamó "amor", acción que le molestó a la actriz y reaccionó de una manera muy tajante.

"Oye, amor, tu papá nos dijo que está muy apenado", comentó el reportero, Gabriel Cuevas.

Ante esto, la actriz le respondió aparentemente muy molesta: "No me digas amor, me llamo Kate, dime Kate. No soy tu amor, no me digas amor. ¡Nunca!", exclamó la protagonista de La Reina del Sur.

Yo sólo le pregunté lo que en redes dicen y así reaccionó @katedelcastillo porque la llame “Amor”. pic.twitter.com/NQI9NtccrX — Gabriel Cuevas (@gabo_cuevas) 25 de septiembre de 2019

Acto seguido, Kate decidió dejar de contestar las preguntas y subió rápidamente a su automóvil.

Esto sucedió mientras contestaba algunas preguntas sobre 'Los Ángeles de México', proyecto que encabeza junto a Karla Souza, Ana de la Reguera, Olga Segura y Esmeralda Pimentel, para ayudar a los damnificados de los sismos en México.

Entre otros temas, la actriz fue cuestionada sobre la polémica boda de Yolanda Andrade y Verónica Castro, pues recordemos que durante muchos años, Kate, Yolanda, Montserrat Oliver y Fabiola Campomanes, tenían un rupo llamado 'Las Lagartonas'.

Gabriel Cuevas, por su lado, decidió publicar un video en su cuenta de Twitter sobre la reacción de Kate ante su pregunta y escribió: "Yo sólo le pregunté lo que en redes dicen y así reaccionó @katedelcastillo porque la llame “Amor”".