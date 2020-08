Kate del Castillo arremete en contra de Angélica Rivera: "No hizo nada por México"

México. La actriz mexicana Kate del Castillo arremete en contra de la actriz Angélica Rivera: "No hizo nada por México"; esto al referirse a su labor como primera dama de México, mientras estuvo casada con Enrique Peña Nieto, expresidente de México. En entrevista con Sale el Sol, Kate también da su opinión sobre el que Rivera quiera retomar su carrera como actriz y lo celebra, puesto que todo mundo merece "una segunda oportunidad", pero le costará trabajo ganarse la confianza de México.

Kate del Castillo, protagonista de La reina del sur, lanza una dura crítica contra la labor de primera dama que desempeñó Angélica Rivera, durante el sexenio pasado y considera que realmente "no hizo nada". Angélica Rivera contrajo nupcias con Enrique Peña Nieto el 27 de noviembre de 2010, cuando el político aún era gobernador del Estado de México.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Ella no hizo nada por México, decidió no hacer cosas buenas, aunque su marido haya hecho cosas horribles; si ella hubiera hecho cosas buenas, tendría tal vez otra reputación. No tengo nada en contra de la señora, me da gusto que quiera volver a ser actriz, que tenga una carrera propia, le aplaudo su decisión, pero le va a costar un poco de trabajo ganarse la confianza de México. Todos merecemos una segunda oportunidad."

Kate del Castillo. Foto captura pantalla Instagram

Puede interesarte: Nicole, la hija de Julio César Chávez, actuará en novela de Juan Osorio que tratará sobre COVID-19

Casi en 2012, Peña Nieto se postuló como candidato a la presidencia de México, elección que ganó y ocupó la residencia Oficial de Los Pinos hasta 2018. Durante ese tiempo, Angélica Rivera fue la primera dama y formó parte del Consejo Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y sobre su cargo es que Kate manifiesta que Rivera "no hizo nada", por México.

Siempre admiro por lo general a las primeras damas, porque es la mujer que está al lado del presidente pueden hacer tantas cosas buenas y ella decidió no hacerlo, pero aplaudo su decisión de querer volver a actuar. Me parece bien."

Kate del Castillo se encuentra feliz de la vida, ya que, tras el éxito de la segunda temporada de “La Reina del Sur”, Telemundo producirá la tercera temporada, se dio a conocer en distintos portales de noticias, entre ellos EFE. “Por años no la quería hacer porque me parecía que era un éxito tan increíble que simplemente lo quería dejar así”, dijo Castillo en una entrevista con The Associated Press el miércoles, en la víspera del anuncio de la cadena. “Pero simplemente quiero volver a interpretar a Teresa”.

El inicio del rodaje aún no tiene fecha; las restricciones por la pandemia del coronavirus han paralizado incontables producciones de cine y TV alrededor del mundo. Telemundo, sin embargo, prevé estrenarla en 2021. "La Reina del Sur” está basada en la novela homónima de autor español Arturo Pérez-Reverte, quien regresará para construir la trama de esta nueva entrega, en la que también actuarían Humberto Zurita e Isabella Sierra, entre otros actores.

Si no estaba involucrado él (Pérez-Reverte) no quería hacerlo porque para mí es esencial en esto”, dijo Del Castillo en una videollamada a EFE desde su casa en Los Ángeles. “Al igual que en la segunda temporada, hará toda la estructura de la tercera ¡y tiene muchas cosas que decir! Es una mente increíble”.

Foto captura pantalla Instagram

La demanda de Kate del Castillo

En 2017, Del Castillo, originaria de Ciudad de México, demandó al gobierno mexicano del entonces presidente de Enrique Peña Nieto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el trato que recibió cuando era buscada por su relación con El Chapo, quien actualmente está preso en Estados Unidos. La actriz ha dicho que tuvo contacto con el narcotraficante porque quería hacer una película sobre su vida.

Ha sido burocrático y llevará mucho tiempo. Hemos avanzado bastante... El gobierno actual lo heredó, pero ese es su trabajo, tienen que hacer algo al respecto”, dijo Kate también a EFE sobre el caso. La actriz ha aparecido recientemente en otras películas como Bad Boys for Life (Bad Boys para siempre) y The 33 (Los 33).

Te puede interesar: Édgar Vivar confirma que Televisa perdió los derechos de los personajes de "Chespirito"