Kate del Castillo casi llora al hablar de niños migrantes separados de sus padre y arremete contra el gobierno de Donald Trump

Estados Unidos.- Kate del Castillo casi dejó ver sus lágrimas al hablar de las injusticias que están cometiendo contra niños migrantes el gobierno de Estados Unidos, al separarlos de sus padres y encerrarlos en jaulas, solos, lejos de sus familias.

Apropósito de las elecciones, la reconocida actriz Kate del Castillos, en una entrevista en el programa matutino de Telemundo, Un Nuevo Día, calificó de injustas muchas de las medidas migratorias del actual presidente Donald Trump.

A la protagonista de “La Reina del Sur”, se le quebró la voz cuando al recordar a los niños migrantes, a los cuales separaron de sus familias, aseguró que es imperdonable lo que está sucediendo en la frontera con los 545 niños que fueron separados de sus padres y aun no los han encontrado.

En la entrevista también menciona que se necesita más latinos en todas partes, pues los han hecho a un lado, “nos han ignorado”, aseveró, también dijo que es necesario que los latinos levanten la voz, dijo que ella quiere votar por los migrante, por las mujeres, por lo latinos.

Nos han tratado como animales, nos dicen que somos violadores, nos dicen que somos criminales, rateros, cuando se ha oído eso, venimos aquí a buscar una mejor vida, dijo Kate del Castillo visiblemente afectada por la situación

Dijo que le hace llorar tener un presidente que no tiene compasión, que solo le interese él mismo, refiriéndose a Donald Trump, dijo que no le interesan los ciudadanos americanos, “este señor solo piensa en el mismo, yo quiero alguien que me represente”.

Habló también sobre la pandemia, dijo querer a alguien que informe, no que confunda más, que “este señor”, refiriéndose a Trump, “nos miente o guarda información”.

Kate del Castillo dejó claro con sus palabras, que ella levantará la voz ante las injusticias que se viven en Estados Unidos, contra los niños, contra migrantes sí se trata de injusticias.