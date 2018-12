Kate del Castillo es "despreciada" por sus amigas en fiesta de bienvenida

Tras la llegada de Kate del Castillo a México, su familia le organizó una fiesta de bienvenida por estar de vuelta en su natal país donde fue recibida con mariachi y hasta con su tequila.

Muchos esperaban que "Las Lagartonas" su grupo de amigos asistirían a la fiesta pero no fue así ya que Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, dejaron bien en claro que no acudirían por las siguientes razones.

Una de ellas es por que Yolanda Andrade ya no es amiga de la actriz de series, mientras que Montserrat Oliver expresó ante las cámaras de Suelta la Sopa que ella no quiere fiestas.

No, no voy a estar en la fiesta no trabajó en migración, dijo Yolanda Andrade.

"Sí le van hacer una fiestecita y todo, desafortunadamente yo no voy a estar no quiero fiestas Kate sorry lo siento", expresó Montserrat Oliver.

Mientras tanto Fabiola Campomanes aseguró que ella si quiere reencontrarse con Kate del Castillo, pues la considera su amiga y reconoció que tiene una relación excelente con ella.