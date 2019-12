Kate del Castillo estaría dispuesta a casarse con Vadhir Derbez

La actriz Kate del Castillo, protagonista de teleseries como Dueños del paraíso y La reina del sur, habla de su supuesta relación sentimental con Vadhir Derbez, hijo del actor y productor Eugenio Derbez. Estaría dispuesta a casarse con él, pero una importante razón lo impediría.

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, Kate del Castillo dio una entrevista a un programa de radio en Estados Unidos y dijo que estaría dispuesta a casarse con Vadhir Derbez y a cambiarle los pañales, esto por la diferencia en sus respectivas edades.

Y en entrevista con el programa de televisión Ventaneando, de Pati Chapoy, respecto a lo anterior comentó que Vadhir es muy guapo y seguramente nadie lo rechazaría como pareja, pero ella sí, por la simple razón de que es hijo de su gran amigo Eugenio Derbez.

Lástima que soy amiga del papá, sino no me sentiría mal, con eso de que se me da con los chavitos”, dice Kate a Ventaneando.