Kate del Castillo exige mil millones de pesos al gobierno

La ctriz mexicana Kate del Castillo, protagonista de series exitosas de televisión como "La Reina del Sur", exige poco más de mil millones de pesos al gobierno mexicano como indemnización a la persecución política en su contra.

Kate del Castillo ha solicitado a la Fiscalía General de la República que se solucione su caso por la persecución política que se realizó contra ella y pide la cantidad de 60 millones de dólares (1200 millones de pesos) como indemnización por la persecución que hubo en su contra.

En una entrevista para el programa de televisión "Sale el Sol", que se transmite por Azteca Uno, exigió que se resuelve su caso "es un derecho humano; ni siquiera me han dejado presentar las pruebas", dijo.

Kate se ha abierto camino en Estados Unidos como actriz en los últimos años, donde ya cuenta con una propia compañía productora y está muy feliz por eso. De México, su país, ningún productor la llama para trabajar, declara en la misma entrevista.

Kate del Castillo se molestó seriamente en el aeropuerto de Ciudad de México el día que llegó, puesto que un reportero se dirigió a ella como "amor", cosa que no le gustó y se lo hizo saber.

No me digas amor, me llamo Kate, dime Kate. No soy tu amor, no me digas amor. Nunca" , le dijo al reportero y ya no quiso hablar más con la prensa.