Kate del Castillo habla de la ruptura con "Las Lagartonas"

Ante el escándalo mediático que vivió la actriz Kate del Castillo por su encuentro clandestino con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, su relación con su grupo de amigos llamados "Las Lagartonas", se vio afectado.

Kate del Castillo se mostró más que feliz de poder regresar a México. Foto: AFP

Como recordaremos, "Las Lagartonas" estaban conformadas por (además de Kate del Castillo), Montserrat Oliver, Yolanda Andrade, Fabiola Campomanes y Roxanna Castellanos. Supuestamente hubo una ruptura entre este grupo de amigas, a lo que Kate comentó en la rueda de prensa que ofreció a su regreso a México.

"Yo tengo contacto con ellas, con la única que no he tenido contacto es con Yolanda, pero con las demás he tenido contacto. El cariño entre amigas en tantos años, en 30 años de amistad no se van tan fácil”, aseguró Kate del Castillo.

De acuerdo con una publicación del portal Quién.com, "Las Lagartonas" no querían ser investigadas como lo fue Kate del Castillo tras su reunión con "El Chapo" Guzmán, sin embargo, todas están más que dispuestas a reunirse para aclarar las cosas.

Nosotros nos queremos, fueron momentos muy difíciles. Cada quien tiene el derecho de sentir, de vivir lo que yo no viví porque no estaba aquí en México.

Kate del Castillo habló de "Las Lagartonas" en la rueda de prensa. Foto: AFP

"Yo viví otra cosa en Estados Unidos, no la pasé bien, pero no se trata de decir quién la pasó peor. Finalmente fueron decisiones que yo tomé y las asumo", manifestó Kate del Castillo.

Kate se mantiene optimistas que las cosas se solucionaran entre su grupo de amigas.

Las adoro a mis amigas y sé que ellas me quieren a mí también.

"Habrá un momento pronto en el que nos sentaremos todas a platicar y que me digan por qué están enojadas como lo hizo mi familia en su momento y está bien y lo asumo”, contó la actriz mexicana.