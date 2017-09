Kate del Castillo se solidariza con el pueblo mexicano

Kate del Castillo compartió en Instagram un video en el que reflexiona brevemente sobre la situación de México, y con emotivas palabras reconoce que a pesar de que se siente agradecida con la vida por muchas cosas, "está tocada" por los desastres naturales que azotan a México y por la situación incierta de los migrantes mexicanos.

“Vengo muy tocada porque estuve en un lugar de Sushi que encontré, y eran puros paisanos, me invitaron a un tequila, me querían invitar la cuenta, y son inmigrantes igual que yo. Y ahorita, con este dolor que traemos los mexicanos, con tanto desastre natural, es difícil poder estar contenta”, reconoció.

Una publicación compartida por Kate del Castill. Hace unos días, la actriz se pronunció sobre la probable cancelación del programa DACA, promulgado en 2012 por Barack Obama y que ha protegido de la deportación a 800 mil indocumentados en Estados Unidos.

Tras las declaraciones de la actriz las muestras de cariño de parte de sus fans no se hicieron esperar.





"Kate, vienen muchas cosas difíciles para nuestra patria.. Yo quisiera inventar un puente sin fronteras, que pudiera ayudar a quienes necesitan los mas básico en momentos como este. Un puente artistico, que con nuestros actos escénicos, convierta nuestras notas en alimento, ropa y medicina para los nuestros, njestris chamaquitos que vienen surcando la tierra en México, que vienen sembrando su futuro... Ayudarles con algunas semillas que germinen es cosas positivas oara ellos... Yo estoy dispuesto a jalar parejo y crear esos puentes con mi trabajo. Es ahora, esto es ahora.. Un abrazo valiente y admirble Kate"





"Soy mexicana antes que nada!!! Excelentes palabras!! Dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano con poder!! Demostremos que los mexicanos siempre que podamos vamos a darnos la mano, Vamos a ayudarnos a salir adelante.... Y que lo mejor de ser mexicano es encontrarte con otro mexicano que siempre estará dispuesto a dar la mano"





KATE DEL CASTILO ESTRENARA DOCUMENTAL



Kate del Castillo llevará su verdad a un documental que produce de la mano con Netflix, el cual estará disponible el próximo 20 de octubre de este año.

En un comunicado de la actriz, precisó:

“Como actriz he tenido la gran oportunidad de interpretar personajes ficticios de los cuales me siento muy orgullosa. Ahora vuelvo, pero en una historia real, mi realidad, mi verdad. Este proyecto contará el inicio, el por qué y las consecuencias al aceptar contar los derechos de una de las figuras más controversiales del narcotráfico”.

La actriz mexicana ofreció una entrevista exclusiva a People en Español, donde contó más detalles de lo que se podrá ver en el documental titulado Cuando conocí al Chapo: La historia de Kate del Castillo.

La actriz revelo que se encontraba muy nerviosa cuando conoció al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera Ese día es una experiencia que parece que la soñé porque pasó todo tan rápido, estaba tan nerviosa, con tanto miedo. Hay cosas que me quiero acordar y no me acuerdo”, comentó a People en Español.

Con información EL Universal

