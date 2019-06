Kate del Castillo protagonizará la obra The Way She Spoke

Ciudad de Nueva York.- Kate del Castillo protagoniza la puesta en escena "The Way She Spoke", comienza sus presentaciones de pre-apertura el lunes 8 de julio y su noche oficial de apertura está programada para el jueves 18 de julio en el Teatro Minetta Lane de Manhattan, el hogar creativo de Audible para presentaciones en vivo en New York.

Audible Inc., el mayor vendedor y productor de audiolibros descargables y otros entretenimientos de la palabra hablada, dio a conocer una nueva iniciativa anunciando precios especiales para la puesta en escena de "The Way She Spoke", estelarizada por la actriz mexicana Kate del Castillo, escrita por Isaac Gómez y dirigida por Jo Bonney.

Las presentaciones designadas para este especial son las que se realizan desde el lunes 8 de julio hasta el domingo 21 de julio. Los boletos para estas presentaciones tiene un precio de 45 dólares. Además las últimas tres filas del mezzanine tendrán un precio de 25 dólares, esto durante todas las presentaciones de la obra.

Esta iniciativa de precios accesibles reitera y extiende el compromiso de Audible Theater para apoyar a artistas establecidos y artistas emergentes, así como proveer acceso a la mayor cantidad de personas posibles a sus proyectos actuales en la ciudad de Nueva York y alrededor del mundo.

Kate del Castillo es la protagonista de este inolvidable unipersonal teatral que nos lleva desde un escenario de Nueva York a las traicioneras calles de Ciudad Juárez, Chihuahua donde miles de mujeres han sido asesinadas en una epidemia de violencia que no llega a su fin.

"The Way She Spoke" está basada en sus entrevistas íntimas; es una exploración de una cruda responsabilidad que narra el viaje de un dramaturgo para dar voz a una ciudad de mujeres silenciadas por la violencia, el miedo y un mundo que se ha hecho de oídos sordos a sus historias.

Al igual que con los anteriores espectáculos de Audible Theatre en Minetta Lane, Audible también grabará y lanzará "The Way She Spoke" como una reproducción de audio, extendiendo su alcance a millones de oyentes de todo el mundo.