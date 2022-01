Kate del Castillo revela qué no soportó del magnate Emilio Azcárraga cuando fue su pareja sentimental

México. Kate del Castillo, quien ha internacionalizado su carrera artística tras haber dado vida a Teresa Mendoza en la serie La Reina del Sur, confiesa qué no le soportó al magnate Emilio Azcárraga Jean cuando estuvo en pareja con él.

En declaraciones a E!entertainment en su emisión de E! True Hollywood Story, Kate del Castillo menciona que se veía casada con Emilio Azcárraga Jean, pero la relación no progresó debido a varios motivos.

Uno de ellos, dice Kate, es que Azcárraga Jean, dueño de la empresa Televisa y del Club América, le pidió que dejara su carrera artística para que se dedicara en tiempo completo a él, y no le pareció.

Kate del Castillo añade también que veía al magnate como a un amigo y no como algo más, situación que provocó la obsesión de Azcárraga para que ella le diera por fin el "sí" para ser su novia.

Y tras mucho tiempo de cortejo, Azcárraga fue a pedirles permiso a los papás de Kate para oficializar la relación, por lo que la pareja comenzó su noviazgo de manera formal cuando ella tenía unos 23 años y él 27.

El romance entre Kate y Emilio duró casi tres años, aunque la famosa actriz mexicana llegó a pensar que su carrera podría verse perjudicada, en lugar de beneficiada, dice ella.

EL noviazgo entre Kate y Emilio terminó cuando él le puso un ultimátum a Kate y le dio a escoger entre su carrera artística o la relación que ambos tenía, por supuesto que eligió a su profesión.

“Terminé enamorada de él. Yo creo le metieron muchas cosas, no me consta nada, pero hubo algo raro ahí, porque me pidió elegir entre él y mi carrera, y obviamente yo ya sabía que quería y por ello preferí mi carrera”.

Kate radica actualmente y desde hace varios años en Los Ángeles, California, USA, y desde esta ciudad maneja su carrera profesional; independientemente de que ha trabajado en otros proyectos de cine y televisión, La Reina del Sur es la serie que más proyección internacional le ha dado.

En octubre de 2021 terminó el rodaje de La Reina del Sur 3, en Lima, Perú, donde nuevamente Kate del Castillo encarna a Teresa Mendoza, y según reporte en varios medios, las últimas escenas se grabaron en la Plaza de Armas de Lima.

Eduardo Velasco, Antonio Gil, Raoul Bova, Alejandro Calva y Lincoln Palomaque son otros actores que participan junto con Kate en La Reina del Sur 3, la cual se transmitirá por Telemundo durante 2022, pero aún sin fecha anunciada hasta ahora.