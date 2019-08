Kate del Castillo y Yalitza Aparicio se abrazan por causa noble.

Las actrices mexicanas Kate del Castillo y Yalitza Aparicio se abrazan por una causa noble y comparten fotografía en Instagram. En ella aparecen juntas y alzan la voz en pro de inmigrantes detenidos, incuidos niños pequeños.

Kate del Castillo, protagonita de la exitosa serie de televisión "La Reina del Sur", titula a la imagen en que aparece con Yalitza Aparicio "Abracémonos". Lamenta que inmigrantes detenidos se vean privados de necesidades humanas como agua, ropa limpia y comida adecuada.

Los expertos han calificado las condiciones en estos centros de detención, donde los niños están separados de sus padres, "peor que la cárcel" y los han comparado con 'instalaciones de tortura'", indica Kate.

A estos jóvenes no se les permite recibir abrazos ni ningún contacto físico de los cuidadores, o incluso uno al otro. Esto tiene el potencial de crear traumas severos."

La actriz mexicana, a quien se le ha visto en otras teleseries como "Dueños del paraíso", propone a la gente unirse al #OneVidaAtaTime HUG CHALLENGE.

De esta manera, asegura, se fomentará la empatía y se recaudarán fondos para www.immigrantfamiliestogether.com.

Una organización que ofrece apoyo integral a los solicitantes de asilo una vez que son liberados: vivienda, ropa y un camino para reunirse con sus seres queridos. #hugitout #fmigrantfamiliestogether #onevidaatat

Kate del Castillo regresó este 2019 a la televisión con su famoso personaje de Teresa Mendoza, en la seguna temporada de "La Reina del Sur", que se transmite por Telemundo. El éxito le sigue sonriendo.

En entrevista con medios internacionales, Kate se refirió al personaje que no deja de sorprender al público, y tampoco a ella.

Para mí es un personaje que ha marcado mi vida, mi carrera. Me ha dado mucho, he aprendido mucho de ella. Le he dado mucho de mí, así que contenta, feliz, emocionada.”

La segunda temporada de "La Reina del Sur" comienza retomando la historia después de haber transcurrido ocho años, después de que hundió al candidato presidencial mexicano Epifanio Vargas.

Ocho años después se encuentra viviendo en Italia al lado de su hija Sofía, en la villa toscana Massa Maríttima, sin embargo, su vida dará un giro inesperado cuando su pasado finalmente la encuentre y su familia se vea en riesgo.