Kate del Castillo y su especial reencuentro con Las Lagartonas

Este fin de semana el grupo de Las Lagartonas conformado por Kate del Castillo, Montserrat Oliver, Fabiola Campomanes y Roxanna Castellanos tuvo un significativo reencuentro donde celebraron sus más de 25 años de amistad. Al parecer la reunión se llevó a cabo en la casa de la protagonista de "La Reina del Sur".

"Amigas por más de 25 años", expresó junto a una fotografía Montserrat Oliver. "Las verdaderas amistades son aquellas que a pesar del tiempo y a veces las diferencias, siguen adelante", en uno de los tantos comentarios en el post de la conductora de televisión, que tiene más de 40 mil seguidores.

Por su parte Fabiola Campomanes expresó:

Gracias por este reencuentro, las amo Kate del Castillo, Roxanna Castellanos y Montserrat Oliver.

Kate del Castillo publicó varios videos en las stories de su cuenta de Instagram, donde se puede ver a Las Lagartonas en pijamas sobre una cama, brindando y cada una con sus ocurrencias.

Fabiola Campomanes publicó varios clips en donde se pudo ver que "Las Lagartonas" disfrutaron de una piscina y momentos divertidos.

Tras su encuentro clandestino con Joaquín Guzmán Loera en la sierra de Sinaloa, la relación de Kate con Las Lagartonas se vio afectada. Nosotros nos queremos, fueron momentos muy difíciles. Cada quien tiene el derecho de sentir, de vivir lo que yo no viví porque no estaba aquí en México, yo viví otra cosa en Estados Unidos, no la pasé bien, pero no se trata de decir quién la pasó peor. Finalmente fueron decisiones que yo tomé y las asumo", comentó hace un tiempo Kate del Castillo.