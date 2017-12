Kate semidesnuda...¡también se filtran sus fotos!

Varias imágenes de Kate del Castillo, semidesnuda, circulan en rede sociales ya.

En distintos portales de noticias se informa que se filtraron fotos íntimas de Kate del Castillo, luego de que su amiga Montserrat Oliver denunciara ser víctima de un hacker.

Con la misma marca de agua con la que se distribuyeron imágenes íntimas de Montserrat Oliver el pasado 19 de diciembre (donde se le veía en situaciones románticas e íntimas con su novia, la modeloYaya Kosikova), la tarde de este 20 de diciembre fueron difundidas fotografías de Kate del Castillo en donde la actriz aparece semidesnuda.

En las imágenes se ve a la protagonista de "Dueños del paraíso" y "La reina del sur" tomándose selfies en situaciones sugerentes: aparece de espaldas a un espejo donde se refleja su trasero y otras más en las cuales muestra los senos desnudos.

Luego de haber denunciado el hackeo y robo de imágenes similares, Montserrat Oliver utlizó sus redes sociales para pedir al público que no se compartieran sus fotografías, pues representaba un dolor muy grande para ella.

Por su parte, Kate no había comentado aún nada al respecto de estas imágenes, al momento de la publicación de esta información.

Monserrat Oliver y Kate del Castillo son amigas desde hace más de 25 años, han participado en proyectos juntas y tienen una relación que ha sobrepasado varias adversidades. Ambas pertenecen a un grupo de amigas en donde también están incluidas Yolanda Andrade, Roxana Castellanos y Fabiola Campomanes.

TE PUEDE INTERESAR:

"La Chilindrina" se recupera de bronquitis asmática.

María Antonieta de las Nieves. Foto: Twitter

A tan sólo una semana de haber iniciado su gira del adiós, María Antonieta de las Nieves tuvo que suspender su show luego de contraer bronquitis asmática, enfermedad de la que -señaló- ya se encuentra recuperada.

"La Chilindrina", como millones de personas la conocen en Latinoamérica se encuentra en México recuperándose de la enfermedad que la hizo dejar los escenarios por el momento.

http://www.youtube.com/watch?v=K2fQ2VJZ5dk

“Estoy gracias a Dios bien, lo que tuve fue una bronquitis asmática que me impedía poder desempeñarme bien en mi show. No podía ni hablar y cada que daba una función se me dificultaba hablar mientras actuaba, sentía como que me faltaba el aire y no podía respirar”, señaló en entrevista telefónica con ELUNIVERSAL.

La actriz comentó que apenas llevaba una semana con su gira del adiós, de las seis que está programado que daría, pero afirmó, su salud está primero.

“Estaba en Los Ángeles y aunque yo quería continuar, los médicos me recomendaron estar en reposo y recuperarme y tienen razón, hoy los médicos nos dijeron que ya estamos perfectos, aunque claro, hay que descansar y recuperarnos porque no podía ofrecer un buen show en las condiciones en las que me encontraba”, dijo.

"La Chilindrina" no es la única que estaba enferma, pues señaló su esposo también se encontraba delicado de salud, luego de que enfrentó una neumonía, por ello señaló, cuando llegaron a México directo de Estados Unidos, fueron a hacerse un chequeo del que salieron bien.

“En cuanto llegamos fuimos al hospital y los médicos nos dijeron que ya estamos perfectos, aunque claro, hay que descansar y recuperarnos, por eso le pedí a mi amigo Carlos Villagrán (Quico) que si me podía suplir en la gira por Estados Unidos y aceptó con gusto, cosa que le agradezco”, expresó.

https://www.youtube.com/watch?v=LPTJcF8tu4I

La actriz adelantó que será hasta finales de enero cuando regrese a trabajar, ya que esté más recuperada y luego de que haya pasado las fiestas decembrinas en compañía de sus hijos en Mérida.

Con información de El Universal.