Kathy Griffin ante polémica con Donald Trump sigue trabajando

Kathy Griffin dice que dos días después de la caída de su foto de 2017 posando con un falso jefe del presidente Donald Trump, sabía que debía filmar lo que estaba sucediendo.

Estaba perdiendo empleos, aparecía en los titulares de noticias y en el tema del escrutinio generalizado, sin mencionar el tema de una investigación gubernamental sobre si era una amenaza creíble.

"Seguía diciendo: 'Creo que esta es una historia importante e histórica'", dijo Griffin a The Associated Press. "El Presidente y el Departamento de Justicia no deben dejarlo desempleado y no asegurable".

El problema era que nadie quería tener nada que ver con ella. Entonces, ella tomó su iPhone y comenzó a filmar. No hay glamour, ni equipo de producción, ni siquiera micrófonos. Griffin dice que solo sabía que necesitaba capturar lo que estaba sucediendo en el momento y mantenerlo real.

El resultado es un largometraje, "Kathy Griffin: Un infierno de una historia" que es parte documental, parte comedia especial. Ella misma lo financió y llevó un póster de una entrevista a otra en un día de prensa reciente.

“Mira, lo hice en Kinkos, ¿de acuerdo? Todavía estoy en la lista D ”, bromeó, refiriéndose a la serie Brave reality que ganó sus dos premios Emmy.

La parte documental se pone en bruto, dijo Griffin. "Como la fea Kathy, sin maquillaje, llorando". Pero también es gracioso. Griffin grabó un stand-up que se editó en la película. (Ella trató de venderlo como un especial de comedia independiente y "nadie lo miraría").

La película fue bien recibida en SXSW a principios de este año. Fathom Events acordó mostrarlo el 31 de julio en 700 teatros de EE. UU. Lo que sucede después es una incógnita: Griffin solo sabe que seguirá presionando y que no se dará por vencida.

“Solo quiero que la gente sepa que no tienes que bajar. Puedes dar unos cuantos golpes, pero después de patear el balde, quiero que alguien vaya, "¿Conoces esa loca cabeza roja? La consiguieron, pero ella no bajó ".

Si te pierdes una de las presentaciones el 31 de julio, Griffin es la primera en admitir que no sabe cómo los fanáticos pueden verlo a continuación. Ella espera que sea recogido en algún lugar y le gustaría verlo disponible a nivel internacional también, enseñando tanto sobre Griffin como Trump.

"Ahora que he viajado por el mundo con esta historia, sé que hay un interés genuino en '¿Quién es este tipo, cuál es su problema, cómo opera?'"

Aprendió a valerse por sí misma financiando sus espectáculos, aprendiendo sobre promociones y compras de anuncios e incluso coordinando el concesionario y los ujieres. "Fue más difícil, pero seguro que me mantuvo ocupado", dijo Griffin.

También tuvo que comprar detectores de metales porque “hubo todo tipo de incidentes. Un tipo vino a mí con un cuchillo en Houston ”, dijo.

Aunque dice que algunas personas siguen convencidas de que es miembro de ISIS, se niega a disculparse por la foto y que no infringió la ley. (Ella dijo que lo sentía inmediatamente después, pero luego lo revocó).

“Puede ofenderse por esa foto que todos quieren, eso no me molesta en absoluto. Pero quiero que la gente sepa que no violé la ley. Si tomas una foto como esa, no infringiste la ley. No violé la Primera Enmienda de ninguna manera. Si toma una foto así, no violó la Primera Enmienda de ninguna manera ".



