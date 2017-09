Katie Holmes y Jamie Foxx gritan al mundo su pleno amor

En 2013, un año después de la separación de Katie Holmes y Tom Cruise, surgieron los rumores de romance entre la actriz estadounidense y el también actor Jamie Foxx, luego de que fueran vistos muy cariñosos en un evento benéfico en los Hamptons, Nueva York.

Finalmente se confirmaron los rumores. No más secretos.

Los actores Jamie Foxx y Katie Holmes son más que amigos y basta aplicar el dicho, una imagen dicen más que mil palabras.

Así lo muestra una serie de fotografías conseguidas por paparazzis y difundida por los principales medios de espectáculos la mañana de hoy miércoles.

Las fotos permiten ver a ambos personajes caminando de la mano en una playa de Malibú. Ambos lucen relajados y hasta felices.

Es la primera vez que el actor de 49 años y la actriz de 38 años de edad, son captados en una situación que podría considerarse romántica.

Katie Holmes se divorció del también actor Tom Cruise en el año 2012. Ambos tienen una hija llamada Suri Cruise Holmes.

Cabe indicar que el martes la recordada protagonista de Dawson's Creek compartió en Instagram una fotografía en el mar.

"Feliz martes", expresó. La imagen está acompañada de dos corazones.

Happy Tuesday Una publicación compartida de Katie Holmes (@katieholmes212) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 1:45 PDT

El portal británico Daily Mail señala que la relación entre Jamie Foxx y Katie Holmes no es reciente, sin embargo, menciona que la actriz habría decidido no hacerlo público porque firmó un contrato de divorcio que la obligaba a no hacer pública ninguna nueva relación en al menos cinco años.

En su perfil de Instagram, el Daily Mail publicó junto a una de las fotos:

"¡FINALMENTE! Tenemos prueba exclusiva que confirma que Katie Holmes y Jamie Foxx están en una relación ❤️ Después de años de ocultar sus sentimientos en público, debido a una cláusula en su divorcio de Tom Cruise que "la bloqueó de salir en público", los dos fueron fotografiados caminando de la mano en la playa de Malibu. Se ven tan felices por fin compartir su amor con el mundo".

FINALLY! We have exclusive proof that confirms that Katie Holmes and Jamie Foxx ARE in a relationship ❤️ After years of hiding their feelings in public due to a clause in her divorce from Tom Cruise that ‘blocked her from dating publicly’, the two were photographed walking hand in hand on the beach in Malibu. They look so happy to finally share their love with the world! ☺️ (Credit: DOBN/RMBI/Backgrid) Una publicación compartida de Daily Mail (@dailymail) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 12:24 PDT

Jamie Foxx es uno de los más talentosos actores de Hollywood.

Ganó los premios Oscar, BAFTA, SAG Awards y Globo de Oro en 2004 por su papel en Ray.

Esta es la primera vez que la pareja se deja ver en una actitud romántica en un lugar público, situación que hace suponer que es la confirmación oficial de su noviazgo.