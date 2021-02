Katy Jurado nunca se deslumbró por Hollywood como otras actrices

Katy Jurado originaria de Guadalajara, fue una mujer que sabía muy bien lo que quería cuando ella lo deseaba y es que fue de las pocas actrices de la Época de Oro del cine mexicano que triunfó en Hollywood, pues gracias a la película The Bullfigther and The Lady, la actriz se dio a conocer a nivel mundial por su papel como Chelo Estrada, pero ella lejos de quedar deslumbrada, más siempre tuvo los pies sobre la tierra de que México fue el lugar que vio crecer su carrera en el cine.

Y es que a Katy Jurado le daba igual el haber triunfado en Hollywood, pues en aquellos años el que una estrella mexicana llegará tan lejos era un triunfo impactante, pero a Katy Jurado no le gustaba del todo dicha fama, pues al parecer Hollywood la quería hacer a su modo, pues querían vestirla y maquillarla a su manera, pero ella nunca se dejó pues era una mujer muy franca con quien fuera, pues no se dejaba por nadie, pues ya tenía experiencia en el medio de la gente controladora.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para quienes no sabían de la fama de Katy Jurado tenía un carácter parecido al de la misma María Félix, aunque ella tenía un poco más de tacto siempre trató de que sus decisiones fueran tomadas de la mejor manera, pues sabía que si no se imponía ante los demás, Hollywood se la hubiera comido en su poderosa industria.

Desde que yo llegue haya sabían que me tenían que peinar como yo quería, y maquillar como yo quería. Tienes que defender tu posición, tienes que defender tu nombre, tienes que defender lo tuyo, dijo Katy Jurado para que la respetaran los norteamericanos.

Katy Jurado también demostraba un porte indudable, pues bastaba con verla a lo lejos para distinguir a la segura mujer quien siempre daba de que hablar por sus diseños y joyas, ya que le gustaba verse bien para su público en especial cuando iba a las producciones a practicar sus escenas, pero humildad siempre le sobró a la mujer que le dijo no a las reglas de Hollywood, donde encontró el amor en el productor cinematográfico Ermes Bognigno, quien quiso que triunfará en sus producciones debido a la belleza mexicana que irradiaba, pero a la actriz no la deslumbró para nada Estados Unidos, pues si estaba enamorada del también actor, aunque el matrimonio duró muy poco.

Leer más: La guerra entre María Félix y Dolores del Río que pocos conocían

Tras terminar con el productor estadounidense, Katy Jurado sintió que Hollywood la hizo menos, pues el separarse del productor fue como si también lo hiciera de la pantalla grande de ese país, es por eso que ella decidió regresar a México con la frente en alto, pues sabía que en su país natal la recibirían como ella se lo merecía, pues era amiga de todas las estrellas mexicanas de esa época entre ellas Jorge Negrete y Pedro Infante, grandes amigos de la guapa mujer de miras profunda.

Leer más: La triste vida de Rita Macedo quien terminó acabando con su vida

Katy Jurado también fue considerada una madre muy protectora que amaba a sus hijos sin importarle que pudiera perder una producción por tenerlos que cuidar y es que cuando se divorció de su primer marido Víctor Velázquez, ella sabía que el hombre no sentía amor por ellos, es por eso que ella decidió darles amor doble, pues cuando ambos se dejaron Katy Jurado se las vio negras como madre soltera, pero sus amigos del cine la apoyaron mucho para que pudiera salir adelante, pues sabían que tenía grandes capacidades histriónicas.

Recordemos que Katy Jurado fue nominada al Óscar cuando estaba en las grandes ligas hollywodenses, y aunque no ganó fue ganadora de un Globo de Oro, dándole más popularidad a su carrera a nivel mundial, pues la bella mujer rompió varios estereotipos por los cuales muchos de sus fans la siguen admirando por todo lo que logró hasta el día de su muerte el 5 de julio 2002 a los 78 años de edad en Cuernavaca.

"Siempre me llamo la atención la forma de sus ojos. Algo muy diferente y atractivo para mí como toda ella", "HERMOSA nuestra Katy jurado puso el nombre en alto de México en Hollywood, VIVA MÉXICO CABRONES", le escriben a Katy jurado.

Avanza la vacunación

Suscríbet aquí a Disney Plus