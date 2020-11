Katy Perry, Aitana y Tiësto unen  sus voces en "Resilient"

Estados Unidos. Katy Perry, quien acaba de convertirse en madre de una niña al lado de Orlando Bloom, su esposo, une su voz a las de Aitana y Tiësto para grabar y entonar juntos Resilient, colaboración musical que significa para ella un sueño hecho realidad, puesto que es algo que desde hace meses siempre había querido hacer.

Katy Perry, Tiësto y Aitana ya pueden escucharse cantar Resilient, se informa en distintos portales de noticias, y este proyecto significa también algo importante para Aitana, ya que siempre se ha declarado fan de Katy Perry y celebra la realización de dicha colaboración musical.

Resilient es el nuevo tema de Aitana y Katy Perry, una colaboración única en la que las artistas unen sus voces en inglés y español al ritmo de la base del Dj internacional Tiësto, en un tema que habla de la resiliencia y la actitud positiva frente a las adversidades.

He estado cocinando un poco de sopa picante para el alma y he hecho una mezcla de Resilient, además he invitado a mi nueva amiga Aitana para traer una nueva perspectiva”, escribió Katy Perry en una publicación de Instagram para dar a conocer que había grabado Resilient.