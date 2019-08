Katy Perry anuncia 'Small Talk' su nuevo sencillo

Recientemente hubo rumores sobre una nueva canción de Katy Perry titulada 'Small Talk' y ahora ella a través de Instagram ha confirmado esos rumores.

El día de ayer la cantante estuvo publicando una fotografía de un bloc de notas con el hashtag #SmallTalk, en el bloc se pueden leer algunas frases que se cree forman parte de la letra de la nueva canción.

Varios de sus fanáticos creen que esta canción es en colaboración con Taylor Swift, con quién estuvo peleada por años, pero ahora se han reconciliado y se les ha visto en varias ocasiones juntas.

Aún no se sabe como será el sonido de este sencillo, pero si sigue el ritmo de su anterior 'Never Really Over' los KatyCats afirman será un gran éxito, pues el primer sencillo del nuevo material discográfico de Perry tuvo un gran impacto.

Si 'Small Talk' sigue los ritmos de 'Never Really Over'confirmaría que el nuevo álbum de la interprete de 'Roar' tendría un ritmo pop muy fresco.

Habrá que esperar unos días hasta que sea lanzado el nuevo sencillo y comprobar que nos prepara Katy Perry para esta nueva era musical. Recordemos que la cantante siempre se reinventa y sorprende a sus fanáticos con nuevos ritmos, looks y profundas letras.