Katy Perry anuncia el primer sencillo de su quinto álbum

La cantante estadounidense Katy Perry anunció esta tarde por medio de su cuenta de Instagram que el primer sencillo de su quinto álbum llegará el próximo 15 de mayo, este llevará por nombre "Daisies" y contará con un video musical lanzado ese mismo día.

Mucho se había hablado sobre el quinto material discográfico de la cantante, denominado simplemente como "#KP5", por el momento, y después de haber emocionado a sus KatyCats con algunos sencillos sin álbum en específico como "Never Really Over" y "Harley's in Hawaii", por fin anuncia el sencillo líder.

"El primer sencillo de #KP5 se llama #DAISIES y ella llegará el 15 de mayo, 2020. QUE LA MÚSICA SIGA", escribió la cantante junto a la publicación que ya va en más de medio millón de me gustas.

¿Regresa la enemistad de Katy Perry y Lady Gaga?

Tras hacer el anuncio público, muchos fanáticos de Lady Gaga comenzaron a sospechar si todavía habrá una enemistad entre ambas cantantes, pues la primera está por lanzar su segundo sencillo titulado "Rain on me" junto a Ariana Grande y casualmente el mismo día en que Katy Perry estrena "Daisies".

Muchos recuerdan la interminable batalla entre fans que se dio lugar en el año 2013, ya que ambas lanzaron sencillos al mismo tiempo, "Applause" y "Roar", ambos disputándose por el primer lugar en las listas del Billboard Hot 100, obteniendo el de Perry su objetivo.

Pese a los rumores que han tomado fuerza en las últimas horas, lo cierto es que ambas se han dejado ver juntas muy felices, siempre apoyándose mutuamente y aclarando la supuesta batalla que existía anteriormente, por lo que esto solo queda como una simple teoría.

Se rumora que el nuevo disco de la cantante lleve por nombre "Smile" y siga un ritmo parecido a los ritmos que utilizó en los discos que la hicieron famosa, como "Teenage Dream" y "PRISM", sin embargo, esto son solo rumores, ya que ella no ha dado ninguna declaración al respecto.