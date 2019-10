Katy Perry anuncia lanzamiento de su tema Harleys in Hawaii

Katy Perry dio a conocer en sus redes sociales que el próximo miércoles 16 de octubre lanzará su nuevo sencillo "Harleys in Hawaii". El anunció lo hizo con una fotografía luciendo un look muy setentero. Vestida con un mono ajustado de flores y estampado de cebra y una diadema sobre su famosa cabellera rubia, la cantante aparece subida en una de esas típicas motocicletas.

"10.16.19", es el único mensaje que acompaña la imagen de Katy Perry, con fondo rosa y palmeras verdes que completan los guiños a los años setenta.

La cantante estadounidense mantiene la misma estética que presentó en mayo pasado con "Never Really Over", el primer sencillo de su nuevo trabajo discográfico, y luego en agosto con "Small Talk", temas en los que retoma ese sonido pop que la llevó al estrellato.

En los vídeos de ambas canciones recurre a un estilo "pin-up" y colores pasteles como el naranja, el amarillo y el celeste para homenajear a la música estadounidense de esa época.

Hasta ahora el video musical "Never Really Over" cuenta con más de 102 millones de views en YouTube y "Small Talk", protagonizada por su pequeño perro, logra los 20 millones de visitas.

El nuevo sencillo de Katy Perry llega luego del fallo de un jurado de Los Ángeles, que ordenó a la cantante y a su equipo pagar 2,78 millones de dólares por plagiar una canción de rap cristiano para su exitoso tema "Dark Horse". La artista abonará 550.000 dólares de su bolsillo y el resto será pagado por su sello discográfico, Capitol Records, y otros colaboradores.

La suma de dinero se destinará a compensar al cantante Marcus Gray, quien bajo el alias de Flame se especializó en el rap de temática cristiana y denunció en 2014 tanto a Katy Perry como a su equipo, por haber usado la melodía y fragmentos de su canción "Joyful Noise".