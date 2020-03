Katy Perry confirma embarazo en su nuevo video musical

Luego de que esta mañana la cantante Katy Perry anunciara el lanzamiento de su nuevo sencillo y video musical, Never Worn White, y desatara fuertes rumores sobre un embarazo, ahora lo confirma tras el estreno del tema y de una manera muy enternecedora.

La intérprete de temas como Never Really Over y Part of Me dejó de lado el pop bailable y optó por lanzar una balada pop con una profunda letra en la que revela a sus KatyCats que se acerca al altar muy pronto y se encuentra muy feliz junto a su pareja, el actor Orlando Bloom.

Con un video lleno de sentimientos, la cantante también confirmó su primer embarazo, lo cual ha causado una gran emoción entre sus seguidores, ya que luce muy hermosa como madre primeriza y por fin ha logrado encontrar al amor de su vida.

En el video se presentan hermosas escenas de la cantante mientras interpreta el romántico y emotivo tema para finalmente mostrarnos una sensacional postal de su primer embarazo.

Fanáticos y colegas de trabajo de la famosa se han pronunciado ante la gran revelación y han comenzado a enviarle todo su apoyo y muestras de cariño en esta nueva etapa, sin duda, una muy magnífica para la intérprete.