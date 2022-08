Katy Perry, cuál es su verdadero nombre y por qué no lo usa

Por supuesto que la cantante Katy Perry no es la única famosa que ha compuesto su nombre artístico a partir de su verdadero nombre, pero te has preguntado cómo se llama de nacimiento y por qué no lo usa.

Hoy en Debate te compartimos toda la historia de cómo ha surgido el nombre de la también actriz y empresaria Katy Perry, y es que suena espectacular pero la verdad es que su nombre es Katheryn Elizabeth Hudson.

Katy Perry nació el 25 de octubre de 1984 en Santa Bárbara, California, claro, Estados Unidos, su padre es pastor evangélico y su nombre es Keith Hudson, mientras que su madre lleva por nombre Mary Perry.

Ha sido de su madre quien Katy Perry ha tomado el apellido que la volvería famosa, y es que según sus más fieles seguidores, la intérprete de Roar y Dark house comenzó su carrera artística con música cristiana bajo el nombre de Katy Hudson.

Pero no fue hasta que la esposa del actor Orlando Bloom llevó el nombre de Katy Perry que se volvió mundialmente famosa, y es ella quien en entrevista refiere que su nombre lo eligió porque sonaba muy bien de Katy a Perry.

"Entonces ¿tu nombre real no es Katy Perry?", le han preguntado a la madre de Daisy Dove Bloom mientras promociona su marca de zapatos, a lo que ella contesta:

"El apellido de mi madre es Perry, así que pensé que sería una transición natural Katy Perry, mi nombre real es Katy Hudson, hola Katy Hudson si me estás viendo" es la declaración de la artista que termina en broma.

Claro que Katy Perry no se olvida de su nombre verdadero, incluso en 2001 lanzó un álbum musical llamado Katy Hudson, el cual fue el primero en realizar en un estudio y contiene canciones con un tinte religioso cristiano.

En el disco que lleva por nombre Katy Hudson se encuentran canciones como Trust in me, Search me, My own monster, Last call, Piercing, y es todo un paseo por el rock cristiano, góspel y pop rock, en 2001, Katy Perry tenía 17 años de edad.