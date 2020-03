Katy Perry desata rumores de embarazo con nuevo video musical

Katy Perry sorprendió esta mañana al anunciar su nuevo sencillo titulado Never Worn White, algo que ya se esperaba de su quinto material discográfico, sin embargo, causó una gran revolución al mostrar una escena muy extraña dentro del video musical.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Katy "invitó" cordialmente a todos sus seguidores a chatear con ella en vivo a las 20:30 este miércoles 4 de marzo, para posteriormente estrenar el video de su nuevo sencillo en punto de las 21:00 horas.

En el breve adelanto que se muestra en la publicación, aparece la cantante luciendo hermosa y radiante en una cabellera rubia y vestido blanco, como acto seguido se muestra rodeada con un atuendo de flores y finalmente luciendo embarazada, lo que hizo enloquecer a sus KatyCats.

Ante el grato anuncio sus seguidores se han cuestionado si realmente la su ídolo está a la espera junto con su pareja, el actor Orlando Bloom, o si sólo se trata para la temática del video.

Katy Perry en una de las escenas de 'Never Worn White' Foto: Captura de pantalla

Recordemos que durante el 2019 Katy Perry lanzó tres temas inéditos sólo para continuar vigente dentro de la industria musical; Never Really Over, Small Talk y Harley's in Hawaii.

Ahora el público que sigue a la cantante se encuentra a la espera de su nueva era musical y el lanzamiento de su nuevo material discográfico, el cual sería el quinto de su carrera artística y ya figura como uno de los más esperados.

Entre los álbumes más esperados para este 2020 se encuentran el de artistas como Rihanna, Lady Gaga, Demi Lovato, Dua Lipa y The Weeknd.