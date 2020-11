Estados Unidos.- La cantante pop Katy Perry vuelve a ser el centro de atención, esta vez ha compartido por primera vez en sus redes sociales fotografías de las grabaciones de American Idol, en donde figura como jueza y se ha robado todas las miradas con increíbles looks, por lo que esta vez no ha sido la excepción.

Intérprete de temas como 'Roar', 'Resilient' y 'Not the end of the world', Katy ha deslumbrado con un look al puro estilo de Ariana Grande, pues la vemos posando con una coleta alta y con el cabello largo, uno de los emblemáticos estilos que ha tenido la otra cantante Teen Pop desde el inicio de su carrera y que se ha convertido ya en su marca personal.

A Katy la vemos sentada en la mesa del jurado del popular programa estadounidense mientras luce hermosa y radiante en un atuendo metálico en color azules y plateados, una cola alta y la parte de atrás suelta y ondulada con el cabello rubio, tal y como a todos les gusta.

Katy Perry deslumbra en un look al estilo de Ariana Grande. Foto: Instagram

"What do u value?" ("¿Qué valoras?"), compartió la estrella en la descripción de las fotografías que compartió y están cerca de llegar al millón de me gustas en Instagram, en donde también tiene diferentes comentarios de sus seguidores y fieles fanáticos, pues todos han quedado impresionados con su fascinante regreso al mundo del entretenimiento después de haber dado a luz a su pequeña Daisy Dove Bloom.

Así de hermosa luce Katy Perry en el look al estilo Ariana Grande. Foto: Instagram

Recordemos que, aunque Katy Perry estuvo embarazada y en medio de una pandemia, no dejó de trabajar en ningún momento, ofreciendo los mejores videos oficiales hechos desde casa, presentaciones en vivo con la mejor edición y hasta encabezó el festival de Tomorrowland de este año, por lo que ahora que ha dado a luz a su pequeña Daisy Dove Bloom ha decidido seguir en pie con todo esto.

La cantante pop, a pocas semanas de dar a luz, decidió regresar a trabajar al programa American Idol, en donde es juez junto a Luke Bryan y Lionel Richie, pero lo que pocos esperaban era que regresara tan pronto a los escenarios y ella dejó a todos sin habla cuando lo hizo.

Pero sin duda el momento más memorable de todos es cuando Perry presentó el destacado tema de su álbum "Smile" titulado 'Not the end of the world' el pasado 09 de noviembre en la Gala Tmall Double 11, que de acuerdo con Google, es un festival chino de compras online que aún no llega a los Estados Unidos, pero todos están impacientes por que lo haga.

La madre de Daisy y pareja de Orlando Bloom, decidió darlo todo en el escenario, ofreciendo una increíble voz en vivo para un medley de sus temas 'Never really over', 'Not the end of the world' y 'Roar' con increíbles visuales y un elaborado escenario que se vio sensacional en pantalla verde.

Todos quedaron fascinados con la presentación en vivo de Katy Perry, pero aseguran que no está recibiendo el crédito suficiente por tan tremendas presentaciones y vanguardistas actuaciones en cuarentena que, a diferencia de otros artistas que sólo tocan un acústico desde casa, ella ha destacado en todo momento.

La temática de la presentación fue el espacio, en un carrusel con colores neón y mucha oscuridad, mientras ella brilló como nunca en un atuendo en colores azul, amarillo, rosa y plateado en terminado metálico y un increíble look, pues mostró una larga cabellera rubia y ondulada, dejando a todos enamorados ante su belleza de nueva cuenta.

Además, se dice que la canción de Katy fue una elección interesante e inteligente, ya que habla sobre una persona que siente que es el fin del mundo, cuando no lo es, ni lo será, sentimiento y pensamiento que muchas personas alrededor del mundo tienen actualmente debido a la pandemia mundial por coronavirus que sigue aquejando a muchas personas.