Estados Unidos.- Todos han amado a Katy Perry con su actual larga cabellera rubia, pero muchos la recordarán con el cabello negro, ondulado y con fleco, pues fue así como inició su carrera musical y como muchas personas la conocieron por primera vez con éxitos como 'California Gurls', 'The one that got away', 'Firework' y 'Part of me'.

Pero ahora se ha ganado a todos con un drástico cambio, pues desde 2017 optó por utilizar el cabello rubio y muy corto, al puro estilo de Miley Cyrus en su era Bangerz de 2013, aunque todos han extrañado aquella emblemática e icónica cabellera negra, por lo que ha decidido consentir a sus fanáticos con de una forma única.

La cantante compartió hace algunas horas una fotografía en donde luce espectacular con este reconocido cabello negro con el que enamoró a todo en más de una ocasión, pues para las grabaciones de American Idol, donde es jueza, deleitó con este increíble look que constaba de una peluca y maquillaje que hicieron referencia a aquella era de 2012, "Teenage Dream", y se ha vuelto tendencia en las redes sociales.

Con el simple mensaje de "Madre", la cantante pop de 36 años logró convertirse en el centro de atención al presumir este increíble look en un atuendo de lujo, pues deleitó con un increíble vestido Animal Print de la colección primavera-verano 2021 de Cong Tri con guantes de cuero y unas botas altas.

Katy Perry enamora a todos al "regresar" a su icónica cabellera negra. Foto: Instagram

Perry lució espectacular con este atuendo de red y holgado, así como con el peinado y maquillaje que utilizó, pues fue con el que todos la recuerdan desde tiempo inimaginables. Tanto ha sido su alcance que a pocas horas ya cuenta con más de un millón y 600 mil me gustas en la publicación.

Recordemos que hace algunos días la cantante de 36 años dejó a todos pensando en su belleza al mostrarse radiante y espectacular con un look brillante y un atuendo en color dorado en unas fotografías en las que ha demostrado lo bien que le ha sentado la maternidad y lo feliz que es ahora que tiene a su pequeña y a su prometido, Orlando Bloom, en casa.

Katy Perry lució mejor que nunca en un vestido estilo bombacho en color dorado metálico, compuesto con un escote de impacto, unas mangas oversize caídas y un cinturón que marcó a la perfección su figura. Para el rostro utilizó un maquillaje elegante, pero al último grito de la moda en tonos dorados y su cabello lució como todo un deleite, pues lo lució largo, rubio y ondulado.

En un tono rubio la cantante muestra lo bien que le ha sentado la maternidad. Foto: Instagram

En las fotografías se puede apreciar a la hermosa cantante posando de lo más feliz, seguramente por llevar una vida plena, ya que mantiene una excelente relación con su familia, un vínculo muy especial con Bloom y una emoción sin igual por tener a su primera hija en brazos, la pequeña Daisy Dove Bloom, nacida el pasado 27 de agosto previo al lanzamiento de su nuevo material discográfico, "Smile".

Aunque ahora todo es felicidad y buenos comentarios, el pasado fue difícil para Katy, ya que muchas personas la criticaron muy duro cuando decidió cambiar de look de forma inesperada y se tiñó el cabello rubio, además de raparlo dejando una parte de arriba un poco más larga.

Mucho se ha hablado sobre lo mucho que esta acción afectó la carrera de la cantante, pues disfrutaba de un gran éxito con su anterior estilo y tras dicho cambio todos se enfocaron en lo malo de todo esto, olvidándose de su enfoque en la buena música que hace y dejando "fracasar" su álbum de aquel entonces, "Witness", el cual fue el de las peores ventas de toda su discografía.