Katy Perry envía indirecta a Donald Trump previo a las elecciones presidenciales

Estados Unidos.- En pocas horas se cierran las elecciones para elegir al próximo presidente de los Estados Unidos y Katy Perry, al igual que muchos otros artistas, han estado incitando a sus fanáticos y seguidores a votar para cambiar el destino del país estadounidense y la cantante utiliza su música para hacerle llegar una indirecta al presidente.

La cantante pop lanzó este martes su nuevo EP, una recopilación de canciones que tituló "Empoderamiento" y motivó a sus KatyCats con las palabras: "Cuando necesites un recordatorio de que tienes el poder en ti, incluso mañana en las urnas, aquí tienes una lista de reproducción".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Katy ha dejado en claro que ella a quien apoya es a Joe Biden en más de una ocasión, por lo que el consejo para sus fanáticos es que sigan sus pasos y a través de su música le manda una indirecta a Trump con temas como 'Roar', 'Firework' y 'Power'.

Para la portada de esta pequeña recopilación de canciones ella lució de lo más hermosa, con un atuendo elegante, un maquillaje y el cabello recogido en tono rubio, mientras que podemos ver que fue estilizado con respecto a las próximas elecciones con la bandera de los Estados Unidos de fondo.

Este no es el primer lanzamiento de Katy, tras el lanzamiento de su nuevo álbum, Katy Perry lanzó algunos videos hechos durante la cuarentena de varias canciones del disco, entre las que se destacan 'Champagne problems' y 'Cry about it later', videos que forman parte de la promoción de "Smile".

Por si fuera poco, ha hecho algunas recopilaciones de algunas de sus mejores canciones a lo largo de su carrera artística, la primera fue el EP titulado "Camp Katy", donde incluyó éxitos como 'California gurls' con Snoop Dogg, 'Waking up in Vegas', 'Walking on air', 'Swish swish' con Nicki Minaj y la reciente 'Tucked'.

El pasado 26 de octubre llegó la segunda recopilación, esta se titula "Scorpio SZN" e incluye temas como 'Dark Horse' con Juicy J, 'Cry about it later', 'Ghost' y 'Spiritual', sólo por mencionar algunos. Será sólo cuestión de tiempo para averiguar cuántas recopilaciones ha hecho y si habrá algún video nuevo de su nuevo disco.

Y recientemente, en "Empowered", juntó canciones de motivación y superación personal como 'Resilient', 'Roar', 'Power' y 'What makes a woman' de su más reciente lanzamiento, "Smile", álbum que no logró el éxito que esperaban, pero se ha colocado como uno de los discos favoritos de sus fanáticos.

Así como Katy, hay muchos artistas, famosos y figuras públicas que han hecho hasta lo imposible para que sus fanáticos voten y han utilizado su influencia para hacer que el futuro de los Estados Unidos cambie, como Lady Gaga, Ariana Grande y Demi Lovato.

La primera de las famosas asistió ayer a la campaña de Joe Biden, a quien apoya desde el principio, y deleitó con algunos temas musicales a piano como 'You and Ï', 'Shallow' y 'The edge of glory'. Mientras que la segunda aprovechó que tiene toda la atención debido al lanzamiento de su nuevo álbum para hablar sobre temas políticos.

Y la última hasta lanzó un sencillo titulado 'Commander in chief', en el cual le hace una gran petición a Donald Trump de la manera más atenta y educada en una balada a piano que interpretó en los premios Billboard el mes pasado y logró recibir miles de halagos por utilizar su voz para enviarle un mensaje al presidente de Estados Unidos.