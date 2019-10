Katy Perry estrena Harleys in Hawaii, su nuevo sencillo

Katy Perry estrenó su nuevo sencillo 'Harleys in Hawaii', su nuevo sencillo y acompañó el estreno junto con el video oficial de la canción, la cual es considerada por sus fanáticos como una increíble canción de pop puro; aseguran que por fin revivió el género pop.

Fue hace apenas dos días cuando la cantante estadounidense anunció la llegada del nuevo sencillo, el cual sigue con la misma estética de 'Never Really Over' y 'Small Talk'. Con una fotografía luciendo un look muy setentero montada en una motocicleta Harley, vestida con un body ajustado de flores y estampado de cebra, y una diadema con su cabellera rubia, Katy enamoró a sus fanáticos.

El videoclip fue dirigido por Manson (Pau Lopez, Gerardo del Hierro y Tomas Pena) y lanzado esta mañana, en el se muestra a la estrella pop vestida con un atuendo de biker de piel mientras pasea por las carreteras de Hawaii montada en una Harley Davidson junto a su acompañante.

El sencillo fue co-escrito y co-producido por Charlie Puth, habla sobre el amor y pasear en las paradisíacasa playas de Oahu, además, sigue los ritmos pop utilizados en los dos anteriores sencillos de la cantante lanzados en este mismo año.

El videoclip de Harleys in Hawaii cuenta hasta ahora con 627 mil vistas a 7 horas de su lanzamiento y 137 mil me gustas, junto a 13 mil comentarios, Never Really Over, por su lado cuenta con más de 103 millones de reproducciones y 1.7 millones de me gustas, Small Talk, el segundo sencillo cuenta con 20 millones a un más de un mes de su lanzamiento y 491 mil me gustas.

Hasta el momento se tiene muy poca información sobre un nuevo álbum, la cantante reveló que estaría sacando algunos sencillos no pertenecientes a un material discográfico en específico, pero fanáticos aseguran que es sólo estrategia de Katy para lanzar el álbum inesperadamente y así lograr sorprender a sus Katy Cats.