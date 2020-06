Katy Perry intentó quitarse la vida tras terminar con Orlando Bloom

Estados Unidos.- La cantante pop de 35 años, Katy Perry, abrió su corazón y confesó que estuvo a punto de quitarse la vida, esto después de haber sufrido una fuerte depresión por dos motivos en particular que la dejaron sin ánimos durante un buen tiempo y por lo que consideró alejarse de la industria musical.

La intérprete de Firework, durante una entrevista con la estación de radio estadounidense Sirus XM, destapó uno de los episodios más oscuros de su vida, este fue luego de que terminara con el padre de su hija, Orlando Bloom, hace aproximadamente tres años, en el cuadro del lanzamiento de su quinto disco "Witness", el cual no tuvo el éxito que esperaba.

Mi carrera estaba en esta trayectoria cuando estaba subiendo, subiendo y subiendo y luego tuve el cambio más pequeño, no tan grande desde una perspectiva externa, pero para mí fue sísmico... Había dado tanto, y literalmente me partió a la mitad. Había roto con mi novio, que ahora es el futuro padre de mi bebé. Estaba emocionada con volar alto con mi disco y el disco ya no me puso alto, así que caí", confesó.