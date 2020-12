Estados Unidos.- Siempre mostrando que tiene un gran corazón de oro, la cantante estadounidense Katy Perry ha vuelto a apoyar a algunas campañas y esta ocasión pone a la venta un estilo único de tenis con temática de arcoíris para ayudar a su fundación "Firework Foundation" que busca capacitar a los niños de comunidades marginadas para que "enciendan su luz interior a través de las artes".

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante, y ahora madre de la pequeña Daisy Dove Bloom, compartió una fotografía donde todos están vistiendo el calzado y un corto video en donde vemos un arcoíris de fondo y el sneakar cruzando la pantalla. "Un pajarito me dijo que querías #ShoesdayTuesday de vuelta, y pensé por qué no volver con un BURST en #GivingTuesday. Las ganancias de las ventas de la zapatilla The Firework (diseñada por Camp Firework camers) irán directamente a @fireworkfoundation", aseguró.

El perfil oficial de Firework Foundation también compartió una fotografía de los nuevos tenis de Katy Perry Collections, en donde compartió: "¡Este #givingtuesday, dirígete a @katyperrycollections y compra la zapatilla The Firework! Diseñado el verano pasado por 3 de nuestros talentosos campistas en Camp Firework, las ganancias de este zapato apoyan nuestra misión de capacitar a los niños de comunidades marginadas para encender su luz interior a través de las artes".

Katy Perry lanza colección de tenis para ayudar a niños de escasos recursos. Foto: Instagram

La cantante de 36 años vuelve a demostrar que es una de las estrellas con un gran y genero corazón, ya que siempre se ha preocupado por las diversas problemáticas en el mundo, lo que la ha llevado a interesarse en distintos temas como la discriminación hacia la comunidad LGBTTTIQA. A través de sus canciones ha enviado mensajes de motivación y aliento desde que inició su carrera, siempre siendo un hombro firme para sus fanáticos.

No es la primera vez que la estadounidense, y esposa del actor Orlando Bloom, ha apoyado a organizaciones de caridad y causas de este tipo, ella ha contribuido a organizaciones destinadas a mejorar la vida y el bienestar, enfocándose en niños en particular. En 2013 decidió unirse a Unicef para ayudar a niños de Madagascar con educación y nutrición y para diciembre del mismo año fue nombrada como embajadora de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Es importante mencionar que parte de las ganancias de su gira, The Prismatic World Tour, lo destinó para dicha organización.

Anteriormente, en 2010, la cantante ayudó a diseñar y construir el refugio de la fundación Boy Hope/Girls en Baltimore, Maryland, al lado de la también actriz Raven-Symoné, Shaquille O'Neal y parte del elenco de Extreme Makeover: Home Edition.

En 2014 decidió ayudar también en la educación de los niños, al lado de un grupo selecto artistas, grabando una versión de la canción 'Daisy Bell (Bicycle built for two)' para un álbum conceptual con la intención de acompañar a la exposición de arte del pintor Mark Ryde, titulado "The gays 90s". Las ganancias de dicho álbum fueron destinadas a Little Kids Rock, que apoya la educación musical en escuelas desfavorecidas.

Katy Perry siempre ha mostrado su lado más noble frente a diferentes fundaciones de caridad. Foto: Instagram

También ha apoyado a organizaciones que ayudan a personas que sufren de enfermedades como el cáncer y el VIH, sida. Del mismo modo, en el año 2013, organizó y participó en el concierto de caridad "We can survive" en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California, Estados Unidos, al lado de artistas como Bonnie McKee, Kacey Musgraves, Sara Bareillens y Ellie Gouldig. Todas las ganancias fueron destinadas para el Young Survival Coalition, una organización destinada a luchar contra el cáncer de mama en mujeres jóvenes.

Eso no es todo, la adorada cantante donó las ganancias de su exitoso sencillo 'Part of me' a MusiCares, que apoya a los músicos en tiempos difíciles y durante su tour California Dreams, uno de los más recaudadores, logró destinar más de $175 mil dólares para la caridad, dividiendo las ganancias entres tres organizaciones: la Children's Health Fund (CHF), Generosity Water y The Humane Society of the United States.