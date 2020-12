Estados Unidos.- Además de tener un gran talento, la cantante Katy Perry ha destacado como una de las estrellas del ámbito musical más hermosas, siempre impactando y dejando huella con cada uno de sus looks, como en aquella época en que era una reina de cabello negro y largo o cuando cambió drásticamente a un rubio muy corto con el que dejó a todos enamorados y en esta ocasión no ha sido una excepción, pues luce mejor que nunca con el cabello rubio, largo y ondulado.

A través de su cuenta en Instagram la cantante de 36 años dejó a todos pensando en su belleza al mostrarse radiante y espectacular con un look brillante y un atuendo en color dorado, fotografías en las que ha demostrado lo bien que le ha sentado la maternidad y lo feliz que es ahora que tiene a su pequeña y a su prometido, Orlando Bloom, en casa.

Katy Perry lució mejor que nunca en un vestido estilo bombacho en color dorado metálico, compuesto con un escote de impacto, unas mangas oversize caídas y un cinturón que marcó a la perfección su figura. Para el rostro utilizó un maquillaje elegante, pero al último grito de la moda en tonos dorados y su cabello lució como todo un deleite, pues lo lució largo, rubio y ondulado.

En las fotografías se puede apreciar a la hermosa cantante posando de lo más feliz, seguramente por llevar una vida plena, ya que mantiene una excelente relación con su familia, un vínculo muy especial con Bloom y una emoción sin igual por tener a su primera hija en brazos, la pequeña Daisy Dove Bloom, nacida el pasado 27 de agosto previo al lanzamiento de su nuevo material discográfico, "Smile".

Katy Perry luciendo hermosa muestra lo bien que le ha sentado la maternidad. Foto: Instagram

Cerca de tres millones fueron los seguidores que se quedaron impactados con la gran belleza natural que tiene Katy Perry y es que es toda una Diosa. Con 36 años podemos decir que es una de las mujeres más hermosas dentro de la industria musical, así como una de las mejor conservadas, ya que su rostro está libre de cirugías o retoques estéticos, al igual que su cuerpo.

Katy Perry se luce radiante y feliz ahora que es madre. Foto: Instagram

De momento las estrellas estadounidenses, Katy Perry y Orlando Bloom están gozando de los días con su pequeña Daisy Dove y de acuerdo con una fuerte cercana a la pareja, están haciendo "un gran trabajo". "Katy y Orlando están haciendo una pareja fantástica y están felices con la paternidad. Están en la misma página cuando se trata de sacar tiempo para Daisy y sus carreras y hacer un gran trabajo resolviendo todo juntos. Daisy es su principal prioridad en este momento", comentó la fuente.

Y durante una conversación junto a Hugh Jackman y su esposa, Deborra-Lee Furness, en el encuentro virtual "Meditate America Benefit and Concert", la cantante comentó algunos de los desafíos que ha enfrentado después de haberse convertido en madre y muchas otras mujeres, sobre todo madres, han compartido el sentimiento con ella.

Katy Perry compartió que dar a luz ha sido algo precioso para ella, pero también ha tenido que enfrentar nuevos desafíos como el de no poder dormir, pues relata que: "Soy una nueva madre. Mi hija, es un gran regalo, pero a veces dormir es un desafío. Pero, ¿de dónde voy a sacar esas seis horas que solía conseguir dormir? ¿A dónde se fueron?".

Fue el pasado 27 de agosto cuando Katy Perry dio a luz a su primera hija. Foto: Instagram

Pero para tratar de recuperar el descanso que no logra conseguir desde que se convirtió en madre, la artista admite que ha descubierto la meditación trascendental, lo que le ha permitido recuperar varias horas de sueño y le ha ayudado a concentrarse. "Ha habido tantas formas diferentes en que la meditación trascendental me ha ayudado, pero en este momento en particular, como nueva madre, me tomo 20 minutos", compartió.