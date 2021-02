Estados Unidos.- Katy Perry paralizó a las redes sociales y recibió millones de halagos tras reaparecer en el programa de Jimmy Kimmel luciendo nuevo look y se trata de nada más y nada menos que aquella larga cabellera negra que lució durante varios años al inicio de su carrera y convirtió en su marca personal.

La cantante ha estado muy enfocada en la tarea de ser madre, por lo que algunos de sus proyectos han sido aplazados, por lo menos hasta que se sienta cómoda saliendo y apartándose de la pequeñita Daisy Dove Bloom, fruto de su amor con Orlando Bloom, por lo que ha desaparecido de sus redes por algún tiempo.

A pesar de que estuvo ausente algunos días, ahora reaparece y luciendo mejor que nunca, pues con esta cabellera es con la que todos la recuerdan durante el tiempo en el que apenas iniciaba, alcanzaba el éxito y ya era toda una súper estrella, por lo que muchos destacaron que sentían cierta nostalgia al verla de esta manera.

Durante su paso por el programa nocturno de entretenimiento, Katy lució un increíble vestido en color morado con algunas figuras de mariposas en color verde, naranja, rosa y negro, deslumbrando también con una increíble figura a sólo meses de haber dado a luz a su primera hija.

Katy Perry reaparece luciendo hermosa con su emblemática cabellera larga y negra

Una vez al lado de Kimmel, Katy compartió con el público estadounidense detalles sobre su vida, como el convertirse en madre y lo que su hija significaba para ella, lo que hizo que muchos quedaran enternecidos ante sus bellas palabras, pero no sólo habló de Daisy, sino también de Orlando, con quien mantiene una buena relación y pronto podrían casarse en una ceremonia íntima.

"Daisy para mí significa puro, como pureza. Dove significa paz. Y Bloom siente que significa alegría. Entonces es como muy: puro, paz y alegría" ("Daisy to me means pure, like purity. Dove means peace. And Bloom kinda feels like means joy. So it's like very: pure, peace and joy"), compartió la cantante en vivo sobre el significado del nombre de su hija.

Los seguidores de Katy Perry, nombrados por ella misma como KatyCats, recordaron cuando hace once años la cantante estaba sentada frente a las cámaras en el mismo programa mientras era entrevistada por el presentador, haciendo una comparación del año 2010 y 2021, afirmando que no envejece y luce mejor que nunca.

Tras su paso por el programa, Katy acudió a sus redes sociales y compartió también algunas fotografías, así como un corto video en el que luce su atuendo de pies a cabeza y explicó que: "Mamá tiene una noche libre, así que me puse tacones y hablemos de American Idol en Jimmy Kimmel Live".

Más de 2.4 millones de me gustas recibió la cantante en la publicación que hizo en Instagram, así como bastantes comentarios por parte de sus seguidores, quienes han dejado en claro que están encantados con su nuevo look, aunque de momento no se ha confirmado que sea definitivo, ya que a la también actriz le gusta probar algunas pelucas que lucen completamente naturales.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Katy Perry prueba el impacto de su marca personal, hace algunas semanas compartió otra compilación de fotografías en las que lució un atuendo rosa con guantes de cuero negros y ese corte y color que tiene a todos encantados, logrando más de dos millones de reacciones.

Aunque a muchos les encanta este look de la cantante, existen otras personas que apoyan y están encantados con su decisión de cambiarlo a rubio en cualquiera de sus largos y estilos, debido a que es este su color natural y también luce muy hermosa.