Estados Unidos.- Ha pasado más de un mes desde que Katy Perry dio a luz a su pequeña Daisy Dove Bloom, hija también del actor Orlando Bloom, y en todo ese tiempo no se ha mostrado tanto como acostumbra en las redes sociales, pero hace algunos días, en el cuadro de su cumpleaños, la cantante pop decidió salir a dar un paseo junto a su perro Nugget y fue captada por el lente de la cámara de los paparazis.

Perry jamás se imaginaría que sería captada después de dar a luz, por lo que salió sin temor alguno y terminó siendo fotografiada por reporteros de la zona, quienes filtraron las fotografías en Internet y causaron una gran revolución, pues debido a esto, muchos se han estado burlando de la cantante.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La cantante fue capturada el día de su cumpleaños, el pasado 25 de octubre, mientras se veía sin una gota de maquillaje, en sandalias, forra y un pants color azul estilo tie dye que, aunque no era entallado, sí que dejaba ver un poco de la figura de la cantante, por lo que los comentarios no se hicieron esperar.

Da clic AQUÍ para ver las fotografías de Katy Perry

Desde ese momento todos han hablado sobre el tema, haciendo críticas y burlas sobre su aspecto físico, lo que mantiene muy molestos a sus fanáticos, los conocidos KatyCats, pues aseguran que en estos momentos lo que menos deben hacer es enfocarse en el cuerpo de una mujer que recién dio a luz y sobre todo, dejar de hablar sobre el físico de las personas.

Katy Perry recibe negativos comentarios tras filtración de fotos postparto. Foto: Instagram

Pese a que sigue recuperándose de su primer parto, donde dio a luz a su pequeña Daisy Dove Bloom, hija también del actor Orlando, la cantante no ha dejado de trabajar, siempre promocionando su nuevo material discográfico "Smile", lanzado a finales del mes de agosto e interactuando con sus fanáticos por las redes sociales.

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum, Katy Perry lanzó algunos videos hechos durante la cuarentena de varias canciones del disco, entre las que se destacan 'Champagne problems' y 'Cry about it later', videos que forman parte de la promoción de "Smile".

Por si fuera poco, ha hecho algunas recopilaciones de algunas de sus mejores canciones a lo largo de su carrera artística, la primera fue el EP titulado "Camp Katy", donde incluyó éxitos como 'California gurls' con Snoop Dogg, 'Waking up in Vegas', 'Walking on air', 'Swish swish' con Nicki Minaj y la reciente 'Tucked'.

El pasado 26 de octubre, día de su cumpleaños, llegó la segunda recopilación, esta se titula "Scorpio SZN" e incluye temas como 'Dark Horse' con Juicy J, 'Cry about it later', 'Ghost' y 'Spiritual', sólo por mencionar algunos. Será sólo cuestión de tiempo para averiguar cuántas recopilaciones ha hecho y si habrá algún video nuevo de su nuevo disco.

Katy Perry y Orlando Bloom se convierten en padres de una bella niña

El pasado 26 de agosto fue cuando la UNICEF se encargó de dar la noticia para el mundo; ¡Katy Perry y Orlando Bloom se convirtieron en padres de una bella niña! Lo cual emocionó a todos, pues, aunque hasta no se ha mostrado su rostro todos están impacientes por conocerla. Ese mismo día se reveló su nombre después de no confirmar ninguno antes de su nacimiento y asegurar que esperarían hasta el día de su nacimiento para saber qué nombre le pondrían.

Katy Perry y Orlando Bloom se convierten en padres de una bella niña. Foto: Instagram

¡Bienvenida Daisy Dove Bloom! La pequeña nació hoy y UNICEF a través de su cuenta oficial en Instagram compartió una emotiva fotografía en donde se aprecia su manita junto a la de sus papis. Uno de los detalles que se resalta en la imagen es que Katy tiene una flor Daisy pintada como decoración en la uña de su pulgar.