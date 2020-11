Estados Unidos.- Ahora que Katy Perry, junto a Orlando Bloom, está pasando la mejor etapa de su vida tras convertirse en madre de una pequeña niña llamada Daisy Dove Bloom, la cantante recuerda cómo fue su infancia y comparte sus métodos de crianza en una entrevista con la revista Rolling Stones.

La intérprete de temas como 'Firework', 'The one that got away' y 'Chained to the rythm' recuerda que tanto su madre como su padre eran dos personas muy conservadoras, tanto que no la dejaban disfrazarse nunca en Halloween, una de las más famosas tradiciones estadounidenses que ya se ha expandido alrededor de todo el mundo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La ahora madre de la pequeña Daisy, hija también del actor Orlando Bloom, dejó en claro que hará todo lo que se encuentre a su alcance para que, a diferencia de ella y sus hermanos, su hija crezca de una manera distinta y con total libertad para vivir su vida como a ella le hubiese gustado vivirla de pequeña.

Estoy emocionada de poder criarla de una manera diferente y dejarla tener opciones. Descubrir y simplemente apoyarse en la magia de la vida... Vestirse con lo que ella quiera vestirse", expresó Katy durante una entrevista con la revista Rolling Stone sobre cómo criará a su hija Daisy Dove.

Katy Perry recuerda su infancia y habla sobre su método de crianza para su hija. Foto: Instagram

Cabe mencionar que, para los que no lo saben, los padres de Katy Perry son pastores pentecostales, unos cristianos renacidos luego de haber tenido "una salvaje juventud". Durante sus primeros años de vida se mudó constantemente a distintas partes de Estados Unidos mientras debido a que sus padres predicaban en distintas Iglesias, para finalmente estabilizarse en Santa Bárbara, California.

Durante su infancia y adolescencia, a Katy y sus hermanos; David y Angela, tuvieron una gran serie de limitaciones por parte de sus padres, por ejemplo, no podían comer cereales Lucky Charms debido a que la palabra luck hizo que su madre recordara a Lucifer, los huevos endiablados para el desayuno fueron bautizados como huevos de ángel, para evitar mencionar el nombre del ángel caído en su hogar.

Pero esto no lo es todo, durante los primeros años de su vida sólo se le dejaba escuchar música evangélica y durante su película "Part of me", confiesa que escuchó por primera vez música popular en la casa de una amiga, que fue cuando descubrió que eso le apasionaba y comenzó a escribir, componer y a crear sonidos similares.

Katy Perry tuvo una infancia distinta y con limitaciones debido a que sus padres eran pastores. Foto: Instagram

Por este motivo y al recordar cómo fue su infancia, la cantante ha decido practicar otros métodos de crianza con su pequeña, quien nació el pasado 26 de agosto y la UNICEF se encargó de dar la noticia para el mundo; ¡Katy Perry y Orlando Bloom se convirtieron en padres de una bella niña! Lo cual emocionó a todos, ese mismo día se reveló su nombre después de no confirmar ninguno antes de su nacimiento y asegurar que esperarían hasta el día de su nacimiento para saber qué nombre le pondrían.

Aunque hasta ahora no hemos visto el rostro de esta adorable bebé, Orlando reveló durante una entrevista con Ellen DeGeneres en "The Ellen DeGeneres Show" algunos detalles y deja a todos con más ganas de conocer a la primogénita de la cantante pop y el actor de cine.

Orlando aseguró que los primeros días estaba convencido de que Daisy Dove tenía un gran parecido a él, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que también tenía algunos rasgos de su madre como los ojos y una mirada encantadora. "Fue gracioso porque cuando llegó al mundo fue como: '¡Es una Mini-Me!'. Afortunadamente heredó los maravillosos ojos azules de Katy, lo que es perfecto", dijo con gran emoción el actor a la presentadora.

Para Orlando Bloom, la pequeña Daisy Dove es una fusión de ambos. Foto: Instagram

Asimismo, Bloom comentó que su recién nacida también tiene un gran parecido a su madre, por lo que podríamos deducir que Daisy Dove es muy parecida a la familia del actor más que a la de la intérprete de 'Firework'. "Comenzó pareciéndose un poco a mi madre por lo que nos quedamos un poco confusos, dado que Katy estaba alimentando a una Mini-Me con rasgos de mi madre', afirmó el actor entre risas, antes de preguntar, bromeando: '¿A quién más se va a parecer?", relató.

Finalmente, Ellen aseguró que con el paso del tiempo la niña se irá pareciendo también a Katy, de quien ahora supuestamente habría heredado los ojos y su mirada. Además, el actor dijo que la pequeña ya conoce su voz y que logra tranquilizarla al entrar a la habitación.