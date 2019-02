Katy Perry retira línea de zapatos por ser considerados racistas

Katy Perry tuvo que retirar del mercado una línea de zapatos de su marca homónima por ser considerados racistas, reportó El País.



El diseño del calzado se asemeja al maquillaje 'blackface', utilizado por actores blancos que interpretaban de forma burlona a miembros de la comunidad afroamericana.

Mocasines y sandalias llevaban por nombre 'The Rue' y 'The Ora', estaban disponibles en colores café y beige, principalmente, además de que tenían ojos, nariz y boca como adornos, por lo que fueron considerados ofensivos.

La intérprete y su compañía, Global Brands Group, emitieron un comunicado en el que aclararon que no buscaban ofender a nadie y que trataban de homenajear al arte surrealista.

"'The Rue' y 'The Ora' formaron parte de la colección que se lanzó el verano pasado en nueve combinaciones de colores diferentes, y se imaginó como un guiño al arte moderno y al surrealismo", dice un fragmento del comunicado.

"Me entristeció cuando me informaron que el calzado se estaba comparando con imágenes dolorosas que recuerdan al 'blackface', nuestra intención no fue infringir", aclaró Perry.